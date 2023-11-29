В Барнауле построят грузинский православный храм - как он будет выглядеть

Комитет по строительству Барнаула выдал разрешение на возведение православного храма на пересечении улиц Советской Армии и Телефонная.

Проект храма и обустройства окружающей его территории, представленный архитектором Андреем Атаджановым, одобрил барнаульский градостроительный совет еще в сентябре 2022 года.

Разрешение на строительство получил Православный Приход Храма Преподобного Гавриила Самтаврийского Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Оно действительно до 7 июля 2025 года. Объект должны ввести в эксплуатацию до этой даты или продлить разрешение на строительство.

Грузинский храм в Барнауле. Архитектурная мастерская Андрея Атаджанова

Каким будет храм грузинской церкви

Храм рассчитан на 79 посетителей. Перед зданием — площадь в 124 кв. м. Ее построят для обзора, созерцания, сбора посетителей проведения церковных праздников.

Архитектор рассказывал, главный фасад подсветят мягким светом. Также выделят купола и другие детали.

Кроме самого храма на участке построят Дом причта, ротонду с бюветом для святой воды, парковку для посетителей на 11 машиномест и на два места - для служебного транспорта.

Здесь же появятся печь для сжигания записок и небольшой мемориальный сквер с крестом.

Ранее на градсовете обсудили, как восстановить уничтоженный собор на пл. Свободы в Барнауле.