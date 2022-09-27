28 сентября
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Недвижимость

В Барнауле построят православный, но необычный храм в частном секторе

В Барнауле на пересечении улиц Советской Армии и Телефонная планируют построить новый православный храм в необычной для города стилистике — грузинской. Проект храма и обустройства окружающей его территории, представленный архитектором Андреем Атаджановым, одобрил барнаульский градостроительный совет на прошлой неделе.

Комплекс зданий Прихода храма преподобного Гавриила Самтаврийского, Барнаул, ул. С. Армии, 68.
Комплекс зданий Прихода храма преподобного Гавриила Самтаврийского, Барнаул, ул. С. Армии, 68.
Скан презентации.

Где построят новый храм

Строительство комплекса храмовых зданий и сооружений Прихода храма преподобного Гавриила Самтаврийского начнется на площадке, на которой когда-то была парковка, а затем пустырь. Официальный адрес объекта — ул. Советской Армии, 68.

В километровом радиусе от участка есть мечеть, баптистская церковь и католический храм — а православного храма нет. «Что дает некоторое основание полагать, что его размещение в этом месте вполне допустимо», — сказал Андрей Атаджанов.

Сейчас участок окружает частный сектор, через дорогу от него — супермаркет «Аникс». В перспективе же здесь, возможно, появятся высотки: это зона Ж1

«Это перспективная зона размещения высотного жилья, в которое, как мы считаем, вполне себе впишется такой угловой акцент, который замкнет перспективу квартала», — продолжил архитектор.

Комплекс зданий Прихода храма преподобного Гавриила Самтаврийского, Барнаул, ул. С. Армии, 68.
Комплекс зданий Прихода храма преподобного Гавриила Самтаврийского, Барнаул, ул. С. Армии, 68.
ДубльГИС.

Каким будет новый храм

Заказчик — Алтайская митрополия — попросил разработать проект в грузинской стилистке, и Атаджанов привел членам градсовета образцы этого стиля — например, церковь святой царицы Тамары в Батуми или старая Троицкая церковь в Тбилиси.

«У них есть свои характерные особенности, которые мы учли. Это шатровый купол, восьмигранный барабан и характерный декор», — сказал архитектор.

Здание предполагается отделать облицовочным искусственным камнем бежевого цвета, кровля будет черепичной. Кроме того, разработчики проекта задумали светодиодную подсветку храма.

Церковь святой царицы Тамары в Батуми.
Церковь святой царицы Тамары в Батуми.
world.lib.ru

«Мы подсвечиваем ровным мягким светом главный фасад, купола и кресты и важные детали на фасаде», — объяснил Атаджанов.

Храм рассчитан на 79 посетителей. Перед зданием спроектирована довольно большая площадь — 124 кв. метра. Она нужна для обзора, созерцания, сбора посетителей проведения церковных праздников.

Кроме самого храма на участке построят Дом притча, ротонду с бюветом для святой воды, парковку для посетителей на 11 машиномест и на два места — для служебного транспорта. Будет здесь и печь для сжигания записок, небольшой мемориальный сквер с крестом.

Градостроительный совет одобрил проект без замечаний.

Комплекс зданий Прихода храма преподобного Гавриила Самтаврийского, Барнаул, ул. С. Армии, 68.
Комплекс зданий Прихода храма преподобного Гавриила Самтаврийского, Барнаул, ул. С. Армии, 68.
Скан презентации.
Комплекс зданий Прихода храма преподобного Гавриила Самтаврийского, Барнаул, ул. С. Армии, 68.
Комплекс зданий Прихода храма преподобного Гавриила Самтаврийского, Барнаул, ул. С. Армии, 68.
Скан презентации.

Где еще строят храмы на Алтае

В феврале градсовет одобрил проект в русском стиле — храм Иконы Божьей Матери. Его планировалось построить в Индустриальном районе на ул. Шумакова, 55. Авторы — новоалтайские специалисты мастерской «Итог».

А в мае стало известно, что в Алейске хотят построить храм в память о погибших в спецоперациях.

Православных храмов в Барнауле чуть больше 30.

В частности, по данным Алтайской митрополии, в Барнаульском городском благочинии сейчас 17 культовых сооружений (храмов, соборов и часовен), и еще 19 — в Барнаульском пригородном, в который входит п. Южный, Научный городок, Казенная Заимка, Борзовая Заимка, Власиха, Центральный, Сибирская долина, Березовка и окраина Барнаула.

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