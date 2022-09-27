В Барнауле построят православный, но необычный храм в частном секторе

В Барнауле на пересечении улиц Советской Армии и Телефонная планируют построить новый православный храм в необычной для города стилистике — грузинской. Проект храма и обустройства окружающей его территории, представленный архитектором Андреем Атаджановым, одобрил барнаульский градостроительный совет на прошлой неделе.

Где построят новый храм

Строительство комплекса храмовых зданий и сооружений Прихода храма преподобного Гавриила Самтаврийского начнется на площадке, на которой когда-то была парковка, а затем пустырь. Официальный адрес объекта — ул. Советской Армии, 68.

В километровом радиусе от участка есть мечеть, баптистская церковь и католический храм — а православного храма нет. «Что дает некоторое основание полагать, что его размещение в этом месте вполне допустимо», — сказал Андрей Атаджанов.

Сейчас участок окружает частный сектор, через дорогу от него — супермаркет «Аникс». В перспективе же здесь, возможно, появятся высотки: это зона Ж1

«Это перспективная зона размещения высотного жилья, в которое, как мы считаем, вполне себе впишется такой угловой акцент, который замкнет перспективу квартала», — продолжил архитектор.

Комплекс зданий Прихода храма преподобного Гавриила Самтаврийского , Барнаул , ул. С. Армии , 68. ДубльГИС.

Каким будет новый храм

Заказчик — Алтайская митрополия — попросил разработать проект в грузинской стилистке, и Атаджанов привел членам градсовета образцы этого стиля — например, церковь святой царицы Тамары в Батуми или старая Троицкая церковь в Тбилиси.

«У них есть свои характерные особенности, которые мы учли. Это шатровый купол, восьмигранный барабан и характерный декор», — сказал архитектор.

Здание предполагается отделать облицовочным искусственным камнем бежевого цвета, кровля будет черепичной. Кроме того, разработчики проекта задумали светодиодную подсветку храма.

Церковь святой царицы Тамары в Батуми. world.lib.ru

«Мы подсвечиваем ровным мягким светом главный фасад, купола и кресты и важные детали на фасаде», — объяснил Атаджанов.

Храм рассчитан на 79 посетителей. Перед зданием спроектирована довольно большая площадь — 124 кв. метра. Она нужна для обзора, созерцания, сбора посетителей проведения церковных праздников.

Кроме самого храма на участке построят Дом притча, ротонду с бюветом для святой воды, парковку для посетителей на 11 машиномест и на два места — для служебного транспорта. Будет здесь и печь для сжигания записок, небольшой мемориальный сквер с крестом.

Градостроительный совет одобрил проект без замечаний.

Комплекс зданий Прихода храма преподобного Гавриила Самтаврийского , Барнаул , ул. С. Армии , 68. Скан презентации. Комплекс зданий Прихода храма преподобного Гавриила Самтаврийского , Барнаул , ул. С. Армии , 68. Скан презентации.

Где еще строят храмы на Алтае

В феврале градсовет одобрил проект в русском стиле — храм Иконы Божьей Матери. Его планировалось построить в Индустриальном районе на ул. Шумакова, 55. Авторы — новоалтайские специалисты мастерской «Итог».

А в мае стало известно, что в Алейске хотят построить храм в память о погибших в спецоперациях.

Православных храмов в Барнауле чуть больше 30.

В частности, по данным Алтайской митрополии, в Барнаульском городском благочинии сейчас 17 культовых сооружений (храмов, соборов и часовен), и еще 19 — в Барнаульском пригородном, в который входит п. Южный, Научный городок, Казенная Заимка, Борзовая Заимка, Власиха, Центральный, Сибирская долина, Березовка и окраина Барнаула.