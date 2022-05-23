В Алтайском крае собираются построить храм в память о погибших в спецоперациях

Храм в память о погибших в спецоперациях планируют построить на территории 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Алейске, узнал « Банкфакс ».

Как рассказал помощник командира по работе с верующими, протоиерей Михаил Киселев, фундамент типового объекта (сложенного из брусьев деревянного здания) заложили еще несколько лет назад на средства военнослужащих. Продолжить строительство рассчитывают благодаря участию Алтайской митрополии.

«В связи с тем, что наши ребята постоянно находятся в командировках, мы силами бригады никак не можем собрать средства на строительство храма. Поэтому я обратился в апреле к митрополиту Сергию о том, чтобы краевыми силами собраться и построить храм. Владыка предложил открыть митрополией счет на строительство этого храма и собирать на него деньги», — рассказал Киселев.

Он отметил, что сам скоро отправится в военную командировку. После возвращения отец Михаил намерен еще раз обсудить с представителями митрополии вопрос строительства.

А ранее в Бийске положили начало женскому монастырю.