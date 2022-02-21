21 февраля
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Жизнь

В Бийске положили начало женскому монастырю

В Бийске освятили домовой храм женской монашеской общины, сообщает «Наш Бийск».

Здание женской монашеской общины в Бийске.
Здание женской монашеской общины в Бийске.
Татьяна Хоцяновская, nb22.ru

Община в Бийске уже создана, уточняет издание. Предполагается, что в будущем она перерастет в полноценный женский монастырь.

Располагаться он будет в трехэтажном здании на ул. Вали Максимовой. Ранее помещения для этой цели уже передали Бийской епархии.

Кроме домового храма, там же расположатся жилые комнаты и хозяйственные помещения.

Службы планируют проводить с 26 февраля по субботам со священниками из Успенского собора.

«В дальнейшем храм будет открыт постоянно не только для монахинь, которые будут жить здесь, но и для всех жителей города Бийска», — пишет источник.

Кстати, 7 февраля 2020 года на Епархиальном совете в Бийске приняли решение о создании мужской монашеской общины в честь преподобного Макария Алтайского. Общину возглавил иеромонах Макарий.

На данный момент она состоит из пяти человек. Кроме иеромонаха в ней подвизаются иеромонах Илларион, иеромонах Никита и два послушника: Александр и Василий.

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