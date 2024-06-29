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Жизнь

Стало известно, восстановят ли концертный зал на месте «Крокуса»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что концертный зал на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» восстанавливать не будут. Об этом пишут РИА Новости.

Комментируя планы по восстановлению здания после пожара, он заявил: «Концертного зала там больше не будет».

Ранее, 19 июня, Андрей Воробьев говорил, что на месте «Крокуса» после теракта могут сделать сквер или зимний сад.

По оценкам экспертов, восстановление «Крокуса» может обойтись в сумму от четырех до семи млрд рублей без учета стоимости оборудования.

Однако эти расчеты условны, поскольку результаты экспертизы и степень повреждения металлоконструкций из-за пожара неизвестны. При этом опрос показал, что большинство жителей Москвы и Подмосковья считают, что на месте концертного зала после теракта следует разбить парк и установить мемориал.

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус» ворвались четверо вооруженных людей. Они начали стрелять и подожгли здание, после чего скрылись на автомобиле. Злоумышленников задержали в Брянской области. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, более 500 пострадали.

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