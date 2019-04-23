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Жизнь

Стало известно, зачем у барнаульского главпочтамта насыпали гору земли

С 19 апреля около кафе «Лакомка» и барнаульского почтамта на проспекте Ленина, 54 благоустраивают новый зеленый уголок, пишет офсайт Барнаула.

Благоустройство у кафе "Лакомка".
Благоустройство у кафе "Лакомка".
barnaul.org

До 1 июня на этом месте сделают широкую пешеходную дорожку из тротуарной плитки, установят новые бордюры, лавочки, урны и столбы освещения, а также уложат рулонный газон. «Фишкой» зеленого уголка станут качели, карта Алтайского края и фотозона, сделанные из кованого металла.

Благоустройство у кафе &quot;Лакомка&quot;.
Благоустройство у кафе «Лакомка».
barnaul.org

Подобные зеленые уголки в Октябрьском районе Барнаула в 2019 году появятся также по адресам: ул. Эмилии Алексеевой, 58, ул. Германа Титова, , клумбы по ул. Малахова, 45, ул. 40 лет Октября, 37, пр-кту Ленина, 19, ул. Северо-Западной, 62 и ул. Советской, 3.

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