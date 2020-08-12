Стало известно, ждать ли в Алтайском крае повторения аномальной жары

Аномально жаркая погода, установившаяся в Алтайском крае с начала августа, сходит на нет. Уже в четверг, 13 августа, температуры воздуха в регионе понизятся, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

По словам собеседницы, районы Алтайского края окажутся под воздействием атмосферных фронтов южного циклона. В этой связи в регионе в ближайшие дни прогнозируются дожди различной интенсивности, местами ожидаются грозы.

Ночные температуры воздуха будут балансировать в диапазоне +10…+16 градусов, днем столбики термометров покажут +20…+26 градусов.

Впрочем, к воскресенью, в регионе вновь ожидается изменение погоды. На сей раз на районы края будет оказывать влияние гребень западного антициклона.

В итоге в регионе установится спокойная погода без осадков, а температура воздуха поднимется вплоть до +28 градусов.

Жара. Солнце. СС0

Что касается аномальной жары, то по словам Людмилы Сырых, в августе и начале сентября в отдельные дни температура может поднять до отметки +30 градусов и выше.

Однако затяжных периодов действительно жаркой погоды, скорее всего, уже не будет.

Следует отметить, что понятие аномальной жаркой погоды подразумевает под собой не некий «погодный экстрим», а установление периода температур от +30 градусов в течение как минимум пяти дней подряд.