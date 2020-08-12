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12 августа 29°C
Жизнь

Стало известно, ждать ли в Алтайском крае повторения аномальной жары

Аномально жаркая погода, установившаяся в Алтайском крае с начала августа, сходит на нет. Уже в четверг, 13 августа, температуры воздуха в регионе понизятся, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
CC0

По словам собеседницы, районы Алтайского края окажутся под воздействием атмосферных фронтов южного циклона. В этой связи в регионе в ближайшие дни прогнозируются дожди различной интенсивности, местами ожидаются грозы.

Ночные температуры воздуха будут балансировать в диапазоне +10…+16 градусов, днем столбики термометров покажут +20…+26 градусов.

Впрочем, к воскресенью, в регионе вновь ожидается изменение погоды. На сей раз на районы края будет оказывать влияние гребень западного антициклона.

В итоге в регионе установится спокойная погода без осадков, а температура воздуха поднимется вплоть до +28 градусов.

Жара. Солнце.
Жара. Солнце.
СС0

Что касается аномальной жары, то по словам Людмилы Сырых, в августе и начале сентября в отдельные дни температура может поднять до отметки +30 градусов и выше.

Однако затяжных периодов действительно жаркой погоды, скорее всего, уже не будет.

Следует отметить, что понятие аномальной жаркой погоды подразумевает под собой не некий «погодный экстрим», а установление периода температур от +30 градусов в течение как минимум пяти дней подряд.

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