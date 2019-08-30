Стань лучше: новый спортивно-оздоровительный клуб откроется в Барнауле

Девиз спортивно-оздоровительного клуба — «Стань лучше». Профессиональные спортсмены с педагогическим образованием обучают детей элементам спортивной гимнастики и правилам единоборств. Для детей от трех лет в клубе существует направление профессиональной подготовки к любому виду спорта. Для взрослых — групповые тренировки по таким направлениям, как фитнес, джампинг, растяжка, единоборства и самооборона. Кроме того, здесь проводят персональные и групповые тренировки с детьми с ограниченными возможностями и особенностями здоровья.
Новый зал, который откроется в эту субботу, — третий в Барнауле. Кроме игровых площадок и показательных выступлений спортсменов на празднике пройдут открытые тренировки на акробатической дорожке для всех, множество конкурсов и большой зажигательный флешмоб! Проведите выходной здорово и активно вместе с клубом «Феникс»!
Дополнительная информация:
- Тел. 8−929−392−85−57 (Павел)
- «Инстаграм»: @feniks818
- «ВКонтакте»: vk.com/club170591293
- #feniks22