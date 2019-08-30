Стань лучше: новый спортивно-оздоровительный клуб откроется в Барнауле

31 августа по адресу: ул. Антона Петрова, 362 состоится торжественное открытие нового зала спортивно-оздоровительного клуба «Феникс» . С 12:00 до 15:00 здесь пройдет настоящий семейный праздник: игры для взрослых и детей, знакомство с тренерами и показательные выступления от ведущих спортсменов клуба. Вход свободный.

Девиз спортивно-оздоровительного клуба — «Стань лучше». Профессиональные спортсмены с педагогическим образованием обучают детей элементам спортивной гимнастики и правилам единоборств. Для детей от трех лет в клубе существует направление профессиональной подготовки к любому виду спорта. Для взрослых — групповые тренировки по таким направлениям, как фитнес, джампинг, растяжка, единоборства и самооборона. Кроме того, здесь проводят персональные и групповые тренировки с детьми с ограниченными возможностями и особенностями здоровья.

Выступления от ведущих спортсменов клуба «Феникс». Дмитрий Лямзин Выступления от ведущих спортсменов клуба «Феникс». Дмитрий Лямзин Выступления от ведущих спортсменов клуба «Феникс». Дмитрий Лямзин Выступления от ведущих спортсменов клуба «Феникс». Источник: СС0 Выступления от ведущих спортсменов клуба «Феникс». Дмитрий Лямзин

Новый зал, который откроется в эту субботу, — третий в Барнауле. Кроме игровых площадок и показательных выступлений спортсменов на празднике пройдут открытые тренировки на акробатической дорожке для всех, множество конкурсов и большой зажигательный флешмоб! Проведите выходной здорово и активно вместе с клубом «Феникс»!

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