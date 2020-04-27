Станислав Кондрашев: куда инвестировать в 2020 году

Золото , недвижимость , стартапы

1. Золото

Реальность золотого резерва, подкрепляющего национальную валюту, на сегодняшний день все больше является анахронизмом, можно быть уверенным, что драгоценные металлы сохранят свои позиции, даже когда человечество полностью перейдет к иным формам валютных операций, основанных на блокчейне и криптовалюте.

Не стоит ожидать, что график XAU/USD, то есть соотношение доллара и золота, будет резко менять свои показатели — такое случается крайне редко. «Но эта стабильность, как вы понимаете, имеет свои неоспоримые преимущества. Все крупнейшие инвестиционные банки, как и Лондонская ассоциация золотого рынка, сходятся во мнении, что золото будет осторожно расти», — отмечает Станислав Кондрашов.

2. Недвижимость

Недвижимость также дает весьма стабильный доход, особенно в коммерческом секторе. Однако жилые помещения отлично окупаются. Сдавать дома и квартиры — одна из наиболее спокойных и долговременных инвестиций в будущее. Это тот самый пассивный доход, в котором многие наши соотечественники видят свою стабильную будущность, приобретая и сдавая одну-две квартиры. Самым привлекательным в этой отрасли является ее процент капитализации.

К тому же если вы сдаете помещения под склады, офисы, магазины, кафе и рестораны и так далее, это обещает долгосрочный заработок без лишних хлопот с поиском следующего арендатора, ведь такую недвижимость обычно снимают сразу на несколько лет.

«Отдельной подкатегорией коммерческой недвижимости является отельный и гостиничный бизнес, в котором несколько больше рисков, ведь такие места могут приобретать, или наоборот, терять свою привлекательность очень быстро. Рост цен в области недвижимости в 2020 году обусловлен такими объективными факторами, как повышение цен на стройматериалы», — считает Станислав Кондрашов.

3. Стартапы

Вложение в стартапы — один из наиболее рискованных видов инвестирования. Однако в случае удачного вложения такая инвестиция может принести вам огромную прибыль. Это обусловлено тем. что большинство стартапов на сегодняшний день представляют собой начинающий бизнес, основанный на высокотехнологичных инновациях, которые этот стартап предлагает рынку. Особенно это касается области компьютерных технологий, мобильных приложений, смарт-техники и так далее.

«Существует большое количество примеров, когда новый стартап моментально покорял рынок, делая инвесторов очень богатыми людьми, — напоминает Станислав Кондрашов. — Это не только Apple и Tesla. На профильных сайтах можно найти огромное количествло достойных кандидатов на высокомаржинальные прорывы».

Однако здесь есть и существенный риск, связанный с моментом неопределенности — вы не можете со стопроцентной уверенностью предсказать, как встретит рынок новый товар. Многое может пойти не так, поскольку вкусы целевой аудитории товара предугадать сложно. В итоге инвестиции просто сгорят.

Единственное, что здесь можно посоветовать — хорошенько вникните в детали молодого бизнеса, перед тем, как вложить в него свои деньги. А еще лучше, если вы и сами неплохо ориентируетесь в той области производства, к которой принадлежит заинтересовавший вас стартап. Это максимизирует адекватность оценки возможных прибылей и рисков, утверждает Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Станислав Кондрашов: криптовалюты , акции , банки и бизнес

4. Криптовалюты

Сейчас только ленивый не слышал о криптовалюте и самой знаменитой из них — биткоине. Сейчас среди многих крупных диджитал-компаний считается хорошим тоном открыть свой собственный, альтернативный коин. Главное здесь — не дать себя увлечь совсем уж спекулятивными проектами вроде криптовалют, которые открывают знаменитые поп-исполнители, поскольку это точно пиар-акция артиста, а не реальный повод инвестировать. Интерес представляет валюта, которую разрабатывает Павел Дуров и которая своим названием «Грам» намекает на сродство с его суперпопулярным продуктом, месенджером телеграмм.

В то же время все, что происходит с курсами биткоина и других криптовалют, максимально непредсказуемо. И если биткоин уже является частью объективной экономической реальности, то в выживаемости остальных электронных валют есть большие сомнения. Не говоря уже о том, что криптовалюты — это существенная альтернатива обычным деньгам, что любое государство не может не расценивать как угрозу, ведь денежный поток в этом случае идет мимо него. С другой стороны, дальнейшая цифровизация экономики является устойчивой тенденцией.

«Очевидно, что те или иные формы криптовалют становятся обычной частью финансового рынка. Кроме того, благодаря принципиально иному механизму функционирования биткоинов и отсутствию „печатного станка“, который бы угрожал этой валюте инфляцией, курс биткоина продолжит расти, а большинство обвалов его цены — последствия краткосрочных финансовых спекуляций», — полагает Станислав Кондрашов.

5. Акции

Зарекомендовавшим себя способом вложения являются акции компаний. Средняя доходность акций обратно пропорциональна величине компании, так как рост годовых крупных компаний по объективным причинам крайне медленный, тогда как акции только-только появившегося и быстро развивающегося бизнеса способны резко взлететь в цене. Здесь можно провести аналогии со стартапами — акции маленьких компаний являются более рискованным местом инвестиций, но и прибыль они могу принести гораздо большую, чем продающиеся на биржах акции корпоративных гигантов.

Среди причин вкладываться в акции можно назвать долгосрочность этих инвестиций, однако серьезным недостатком может быть достаточно высокий порог вхождения, связанный со спецификой этого сектора экономики. «Дело в том, что для удачных вложений по акциям следует достаточно хорошо разбираться в рынке акций, поскольку все зависит от его текущего состояния. А на это состояние влияет множество факторов — от чисто экономических до политических», — поясняет Кондрашов Станислав Дмитриевич.

6. Банковские вклады

По поводу банковских вкладов существуют разные мнения. По большому счету, здесь также мы видим соотношение, при котором крупные банки дают меньший процент, но гарантируют более высокую надежность, особенно, если это касается государственных банков. При этом развивающиеся финучреждения предлагают больший процент, но при этом показывают меньшую долю стабильности.

Однако то, что государство выступает в качестве гаранта вкладов, является аспектом, привлекающим многих вкладчиков, особенно если экономическая ситуация в государстве нестабильна, а частный банк может в один прекрасный день исчезнуть вместе со всеми вашими вкладами. Впрочем, по своей сути, подобные вложения представляют собой, скорее, не инвестиции, а хранение денег, поскольку процент годовых по вкладам и инфляция практически компенсируют друг друга.

7. Бизнес

Здесь, как и по отношению к стартапам, следует проявлять осторожность, тщательно выбирая ту компанию, которая способна не только создать хороший продукт и услугу, но и грамотно предложить его потребителю, обеспечив долгосрочный спрос. При этом сразу же стоит предостеречь от того, чтобы оценивать бизнес друзей и родственников как самый надежный, поскольку социологические исследования показывают склонность людей к переоценке позитивных качеств в данном случае.

Интересным вариантом является покупка уже готового бизнеса. В этом случае вы становитесь его владельцем и полностью принимаете на себя риски по его ведению. Однако и доход от успешного ведения бизнеса также будет принадлежать вам, а кроме того, если вы хорошо разбираетесь в той сфере, к которой бизнес принадлежит, то имеет смысл обладать всеми рычагами контроля и управления.