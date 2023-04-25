Радоница или по-другому Родительский день — день поминовения усопших, в который принято посещать кладбища и вспоминать почивших близких. В 2023 году праздник выпал на 25 апреля. Altapress.ru рассказывает, как его встретили барнаульцы на Власихинском кладбище.

Считается, что именно через девять дней после Пасхи души умерших, скучающие по своим родным, могут навестить их. Родственникам, в свою очередь, нужно показать, что они ждут усопших — подготовить угощения для поминания, привести в порядок могилки.

На Радоницу на захоронениях традиционно делают уборку, отмывают могильные плиты, кресты и столики, убирают осенние листья и мусор.

Кстати, на Власихинском кладбище похоронено немало известных в Барнауле и Алтайском крае деятелей.

Родительский день-2023. Власихинское кладбище. Анна Зайкова Родительский день-2023. Власихинское кладбище. Анна Зайкова Родительский день-2023. Власихинское кладбище. Анна Зайкова Родительский день-2023. Власихинское кладбище. Анна Зайкова Родительский день-2023. Власихинское кладбище. Анна Зайкова Родительский день-2023. Власихинское кладбище. Анна Зайкова Родительский день-2023. Власихинское кладбище. Анна Зайкова

Рядом с кладбищем организовали продажу искусственных цветов. Тут же нашлись и попрошайки — по традиции с сумками и детьми ждут подаяния в виде поминальных конфет и печений.

На территории кладбища также организовали подвоз воды на специальной технике — для питья, помыть руки и памятники.

В целом горожане старались активно трудиться и не грустить — сегодня этого делать нельзя, иначе можно расстроить почивших родственников.