Считается, что именно через девять дней после Пасхи души умерших, скучающие по своим родным, могут навестить их. Родственникам, в свою очередь, нужно показать, что они ждут усопших — подготовить угощения для поминания, привести в порядок могилки.
На Радоницу на захоронениях традиционно делают уборку, отмывают могильные плиты, кресты и столики, убирают осенние листья и мусор.
Кстати, на Власихинском кладбище похоронено немало известных в Барнауле и Алтайском крае деятелей.
Рядом с кладбищем организовали продажу искусственных цветов. Тут же нашлись и попрошайки — по традиции с сумками и детьми ждут подаяния в виде поминальных конфет и печений.
На территории кладбища также организовали подвоз воды на специальной технике — для питья, помыть руки и памятники.
В целом горожане старались активно трудиться и не грустить — сегодня этого делать нельзя, иначе можно расстроить почивших родственников.