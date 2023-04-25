25 апреля
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Жизнь

Старались не грустить и не ленились. Как барнаульцы провели Родительский день — фоторепортаж altapress.ru

Радоница или по-другому Родительский день — день поминовения усопших, в который принято посещать кладбища и вспоминать почивших близких. В 2023 году праздник выпал на 25 апреля. Altapress.ru рассказывает, как его встретили барнаульцы на Власихинском кладбище.

Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

Считается, что именно через девять дней после Пасхи души умерших, скучающие по своим родным, могут навестить их. Родственникам, в свою очередь, нужно показать, что они ждут усопших — подготовить угощения для поминания, привести в порядок могилки.

На Радоницу на захоронениях традиционно делают уборку, отмывают могильные плиты, кресты и столики, убирают осенние листья и мусор.

Кстати, на Власихинском кладбище похоронено немало известных в Барнауле и Алтайском крае деятелей.

Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова
Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова
Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова
Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова
Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова
Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова
Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Родительский день-2023. Власихинское кладбище.
Анна Зайкова

Рядом с кладбищем организовали продажу искусственных цветов. Тут же нашлись и попрошайки — по традиции с сумками и детьми ждут подаяния в виде поминальных конфет и печений.

На территории кладбища также организовали подвоз воды на специальной технике — для питья, помыть руки и памятники.

В целом горожане старались активно трудиться и не грустить — сегодня этого делать нельзя, иначе можно расстроить почивших родственников.

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