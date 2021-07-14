Стараются не давать зеркало. Близкий семьи Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы

Напомним, актриса перенесла две операции по удалению опухоли — одну за границей и одну в России. Сейчас Анастасия Заворотнюк живет в загородном подмосковном доме.
«Ее всегда сопровождает нанятая сиделка. Одну Анастасию никогда не оставляют. Водные процедуры для нее пока под запретом. Мой знакомый совсем недавно видел Настю. Она ему улыбнулась, поздоровалась, но общаться не стала», — рассказал режиссер.
Также Демидов рассказал, что актриса поправилась, добавив: «Знакомые, уже видевшие ее в таком состоянии, привыкли к ее нынешнему весу. И она тоже к себе такой привыкает, — отметил режиссер».
По словам режиссера, Заворотнюк стараются не давать зеркало, чтобы она не расстраивалась.
«Несмотря на изменения во внешности, Анастасия следит за собой. Макияж, маникюр, дорогая косметика. Ей делают регулярные массажи, проводят лечебную гимнастику со специально нанятым тренером», — добавил Анатолий Демидов.