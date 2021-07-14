Стараются не давать зеркало. Близкий семьи Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы

Режиссер Анатолий Демидов рассказал о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, которая не первый год борется с раком мозга. Как сообщает со ссылкой на слова Демидова « Комсомольская правда », в данный момент состояние Заворотнюк стабилизировалось.

Напомним, актриса перенесла две операции по удалению опухоли — одну за границей и одну в России. Сейчас Анастасия Заворотнюк живет в загородном подмосковном доме.

«Ее всегда сопровождает нанятая сиделка. Одну Анастасию никогда не оставляют. Водные процедуры для нее пока под запретом. Мой знакомый совсем недавно видел Настю. Она ему улыбнулась, поздоровалась, но общаться не стала», — рассказал режиссер.

Также Демидов рассказал, что актриса поправилась, добавив: «Знакомые, уже видевшие ее в таком состоянии, привыкли к ее нынешнему весу. И она тоже к себе такой привыкает, — отметил режиссер».

По словам режиссера, Заворотнюк стараются не давать зеркало, чтобы она не расстраивалась.