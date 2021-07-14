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Жизнь

Стараются не давать зеркало. Близкий семьи Заворотнюк рассказал о состоянии актрисы

Режиссер Анатолий Демидов рассказал о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, которая не первый год борется с раком мозга. Как сообщает со ссылкой на слова Демидова «Комсомольская правда», в данный момент состояние Заворотнюк стабилизировалось.

Анастасия Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк.
www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Напомним, актриса перенесла две операции по удалению опухоли — одну за границей и одну в России. Сейчас Анастасия Заворотнюк живет в загородном подмосковном доме.

«Ее всегда сопровождает нанятая сиделка. Одну Анастасию никогда не оставляют. Водные процедуры для нее пока под запретом. Мой знакомый совсем недавно видел Настю. Она ему улыбнулась, поздоровалась, но общаться не стала», — рассказал режиссер.

Также Демидов рассказал, что актриса поправилась, добавив: «Знакомые, уже видевшие ее в таком состоянии, привыкли к ее нынешнему весу. И она тоже к себе такой привыкает, — отметил режиссер».

По словам режиссера, Заворотнюк стараются не давать зеркало, чтобы она не расстраивалась.

«Несмотря на изменения во внешности, Анастасия следит за собой. Макияж, маникюр, дорогая косметика. Ей делают регулярные массажи, проводят лечебную гимнастику со специально нанятым тренером», — добавил Анатолий Демидов.

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