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Жизнь

«Стареть нужно дома»: дежурный по стране ушел со сцены

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий решил завершить концертную деятельность и остаться просто писателем, сообщает РИА Новости.

Михаил Жванецкий и Владимир Путин.
Михаил Жванецкий и Владимир Путин.
kremlin.ru

«Публичная деятельность Жванецкого завершена. Не только из-за карантина. Он понимает, что возраст не позволяет ему выступать на прежнем высоком уровне. Поэтому и передача „Дежурный по стране“ закрыта еще в прошлом году, и на экран он не выходит, и интервью не дает», — сказал представитель артиста Олег Сташкевич изданию «Октагон».

И подчеркнул — артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены, пишет Газета.Ru.

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность», — сообщил Олег Сташкевич.

В настоящий момент Жванецкий публикует свои новые произведения в журнале «Огонек», с которым планирует продолжить сотрудничество как писатель.

6 марта Жванецкому исполнилось 86 лет, пишет bfm.ru.

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