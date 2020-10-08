«Стареть нужно дома»: дежурный по стране ушел со сцены

«Публичная деятельность Жванецкого завершена. Не только из-за карантина. Он понимает, что возраст не позволяет ему выступать на прежнем высоком уровне. Поэтому и передача „Дежурный по стране“ закрыта еще в прошлом году, и на экран он не выходит, и интервью не дает», — сказал представитель артиста Олег Сташкевич изданию «Октагон».