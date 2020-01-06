Старейшая жительница планеты отпраздновала день рождения

Старейшая жительница Земли — японка Канэ Танака — отпраздновала свое 117-летие вечеринкой в доме престарелых, сообщает РИА «Новости».

Руководство дома престарелых, где проживает женщина. организовало праздник, к которому присоединились и другие постояльцы дома.

Главным угощением стал большой торт с клубникой и кремом. «Очень вкусно. Хочется еще», — поделилась Канэ после дегустации.

Канэ Танака была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как старейший житель Земли вечной 2019 года, когда ей было 116 лет и 66 дней.

Японка родилась 2 января 1903 года в префектуре Фукуока. Вместе с мужем они вырастили пятеро детей, одного из которых взяли под опеку.