Старейшую школу Усть-Калманского района впервые капитально отремонтировали

Огнёвской средней общеобразовательной школе в ноябре исполнится 93 года. Первый в её истории капремонт завершился к началу учебного года за счёт средств краевого бюджета и федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», реализацию которой инициировала «Единая Россия» по поручению Владимира Путина . Накануне с учениками и педагогами обновленной школы в селе Огни встретилась заместитель секретаря регионального отделения партии Наталья Кувшинова .

В школе учатся 105 детей, пятерых из них привозят на уроки из соседнего села Слюдянка. Для такого количества учеников в Огнёвской школе созданы идеальные условия, но идти к этому пришлось долго, рассказала директор школы Елена Березикова.

В 2018 году перекрыли крышу здания, поскольку она очень сильно протекала, стены покрывались плесенью. Затем в школе установили пластиковые окна. Благодаря меценату в котельной заменили котел и дети с учителями перестали мерзнуть на уроках.

В старейшей школе Усть-Калманского района завершился капремонт. Фото: «Единая Россия»

В июле 2021 года Огнёвскую школу начали ремонтировать за счёт средств краевой адресной инвестиционной программы, а затем включили в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования» для завершения работ, приобретения мебели и оборудования. Всего на обновление школы и благоустройство территории потратили 54,2 млн рублей. Ещё 222 тысячи рублей выделили из районного бюджета на оборудование в школе Центра детских инициатив и хозяйственные нужды.

«Когда подрядная организация завершила демонтаж здания, от школы остались только стены. Зрелище было страшное, многие жители села отнеслись к ремонту с опаской. Но подрядчик всё сделал вовремя. На торжественной линейке в этом году у нас было много гостей, все желающие осмотрели школу. Люди ходили по классам в восхищении», — рассказала директор школы.

В старейшей школе Усть-Калманского района завершился капремонт. Фото: «Единая Россия»

Своими впечатлениями от увиденного поделилась и Наталья Кувшинова: «Совершенно другая школа. Я была здесь четыре года назад — это небо и земля».

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» отметила, что капремонт и оснащение школ является одним из важнейших пунктов народной программы партии.

«Крайне важно, что помимо новых крыш, окон и стен школы получают новую мебель, компьютеры, проекторы, интерактивные доски, ведь наши дети должны не только учиться в комфортных и безопасных условиях, но и заниматься на современном оборудовании», — сказала Наталья Кувшинова.

В старейшей школе Усть-Калманского района завершился капремонт. Фото: «Единая Россия» В старейшей школе Усть-Калманского района завершился капремонт. Фото: «Единая Россия» В старейшей школе Усть-Калманского района завершился капремонт. Фото: «Единая Россия» В старейшей школе Усть-Калманского района завершился капремонт. Фото: «Единая Россия» В старейшей школе Усть-Калманского района завершился капремонт. Фото: «Единая Россия»

Глава Усть-Калманского района Виктор Наумов поделился планами по капремонту школ.

«Надеемся, что в 2024—2025 годах в федеральную программу попадут школы в селах Чарышское и Новобураново: проектно-сметная документация готова, экспертизы пройдены, заявки отправлены. Готовим заявку на включение в программу школы в селе Михайловка», — сообщил он.

В старейшей школе Усть-Калманского района завершился капремонт. Фото: «Единая Россия»

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент России Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Её реализацию закрепили в народной программе партии. «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,3 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Партия обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. В 2022 году на эти цели предусмотрено 66,5 млрд рублей. В Алтайском крае за два года будут отремонтированы 43 школы: в этом году работы завершатся в 33 школах, оставшиеся 10 будут капитально отремонтированы в 2023 году. На капремонт 43 школ региону выделено более 2 млрд рублей.