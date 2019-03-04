В Барнауле снесли старинный «небоскреб»

В группе сказано, что здание построили в годы Первой мировой войны, в самой высокой его части было пять этажей. Евгений Кучинёв отмечает, что для того времени это был настоящий «небоскрёб», в Барнауле к 1917 году насчитывалось не более 5 объектов такой высоты.

Здание находилось в районе железнодорожного вокзала Барнаула. Ранее его можно было заметить, проходя по пешеходному мосту через железную дорогу. Несмотря на свою уникальность, заводской корпус не имел статуса памятника архитектуры.