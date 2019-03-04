В Барнауле снесли старинный «небоскреб»

В группе сказано, что здание построили в годы Первой мировой войны, в самой высокой его части было пять этажей. Евгений Кучинёв отмечает, что для того времени это был настоящий «небоскрёб», в Барнауле к 1917 году насчитывалось не более 5 объектов такой высоты.
Здание находилось в районе железнодорожного вокзала Барнаула. Ранее его можно было заметить, проходя по пешеходному мосту через железную дорогу. Несмотря на свою уникальность, заводской корпус не имел статуса памятника архитектуры.
«В настоящий момент производственный комплекс бывшего маслобойного завода, состоявший из нескольких дореволюционных построек, почти полностью снесен», — сообщает Евгений Кучинёв.