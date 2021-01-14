Старый новый год. Что обязательно нужно сделать 14 января

Народные традиции 14 января
На Руси святой получил неблагозвучное прозвище — Василий Свинятник. Под этим именем не подразумевалось ничего дурного. Дело в том, что в народе Василий считался покровителем свиней, а на Новый год прежде всегда готовили блюда из свинины — жареного поросенка, вареные окорока и другие.
В этот день крестьяне даже колядовать ходили со специальными присказками, прося под окнами: «Свинку да боровка выдай для Васильева вечерка», «Кишку да ножки в верхнее окошко».
В этот день девушки особенно рьяно гадали о замужестве. На каждом столе в этот день стояло ритуальное блюдо — поросенок. Полугодовалого поросёнка зажаривали целиком, несмотря на его размеры.
Блюдо символизировало полноту и достаток крестьянского дома. Обряд поедания поросёнка, кутьи и других ритуальных блюд был магическим действием для привлечения благополучия в хозяйстве.
Прежде чем сесть за стол, зажигали свечу перед иконой и молились Святому Василию. На стол в форме креста насыпали семена разных зерен. Семена покрывали скатертью и садились ужинать. Первым подавали борщ, а после него свинину.
Самый старший член семьи трижды поднимал блюдо с поросёнком вверх, приговаривая: «Чтобы свиночки поросились, овечки ягнились, коровушки телились».
14 января нужно порадовать себя новой одеждой. Тогда, считали наши предки, весь год пройдет в обновках. Давать деньги в долг, наоборот — нельзя. Это может привести к нищете. Также к запретам относятся ссоры и сквернословие.
Народные приметы 14 января
- Если идет дождь — на Пасху жди снега.
- Гололед на дорогах — к урожаю.
- Растущая Луна — к весеннему полноводью.
- Снег с утра — зима будет снежной, а весна — поздней.
- Снег весь день — к теплому лету.
- Оттепель — к холодному лету.
- Звездная ночь — к урожаю ягод.
- Метель и вьюга — к урожаю орехов.