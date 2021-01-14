Старый новый год. Что обязательно нужно сделать 14 января

14 января отмечен в народном календаре Васильевым днем, или Новым годом по старому стилю. Традиции и приметы праздника — в нашем материале.

Народные традиции 14 января

На Руси святой получил неблагозвучное прозвище — Василий Свинятник. Под этим именем не подразумевалось ничего дурного. Дело в том, что в народе Василий считался покровителем свиней, а на Новый год прежде всегда готовили блюда из свинины — жареного поросенка, вареные окорока и другие.

В этот день крестьяне даже колядовать ходили со специальными присказками, прося под окнами: «Свинку да боровка выдай для Васильева вечерка», «Кишку да ножки в верхнее окошко».

В этот день девушки особенно рьяно гадали о замужестве. На каждом столе в этот день стояло ритуальное блюдо — поросенок. Полугодовалого поросёнка зажаривали целиком, несмотря на его размеры.

Блюдо символизировало полноту и достаток крестьянского дома. Обряд поедания поросёнка, кутьи и других ритуальных блюд был магическим действием для привлечения благополучия в хозяйстве.

Прежде чем сесть за стол, зажигали свечу перед иконой и молились Святому Василию. На стол в форме креста насыпали семена разных зерен. Семена покрывали скатертью и садились ужинать. Первым подавали борщ, а после него свинину.

Старый Новый год СС0

Самый старший член семьи трижды поднимал блюдо с поросёнком вверх, приговаривая: «Чтобы свиночки поросились, овечки ягнились, коровушки телились».

14 января нужно порадовать себя новой одеждой. Тогда, считали наши предки, весь год пройдет в обновках. Давать деньги в долг, наоборот — нельзя. Это может привести к нищете. Также к запретам относятся ссоры и сквернословие.

Народные приметы 14 января