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Жизнь

Старый новый год. Что обязательно нужно сделать 14 января

14 января отмечен в народном календаре Васильевым днем, или Новым годом по старому стилю. Традиции и приметы праздника — в нашем материале.

Девушка и снег.
Девушка и снег.
СС0

Народные традиции 14 января

На Руси святой получил неблагозвучное прозвище — Василий Свинятник. Под этим именем не подразумевалось ничего дурного. Дело в том, что в народе Василий считался покровителем свиней, а на Новый год прежде всегда готовили блюда из свинины — жареного поросенка, вареные окорока и другие.

В этот день крестьяне даже колядовать ходили со специальными присказками, прося под окнами: «Свинку да боровка выдай для Васильева вечерка», «Кишку да ножки в верхнее окошко».

В этот день девушки особенно рьяно гадали о замужестве. На каждом столе в этот день стояло ритуальное блюдо — поросенок. Полугодовалого поросёнка зажаривали целиком, несмотря на его размеры.

Блюдо символизировало полноту и достаток крестьянского дома. Обряд поедания поросёнка, кутьи и других ритуальных блюд был магическим действием для привлечения благополучия в хозяйстве.

Прежде чем сесть за стол, зажигали свечу перед иконой и молились Святому Василию. На стол в форме креста насыпали семена разных зерен. Семена покрывали скатертью и садились ужинать. Первым подавали борщ, а после него свинину.

Старый Новый год
Старый Новый год
СС0

Самый старший член семьи трижды поднимал блюдо с поросёнком вверх, приговаривая: «Чтобы свиночки поросились, овечки ягнились, коровушки телились».

14 января нужно порадовать себя новой одеждой. Тогда, считали наши предки, весь год пройдет в обновках. Давать деньги в долг, наоборот — нельзя. Это может привести к нищете. Также к запретам относятся ссоры и сквернословие.

Народные приметы 14 января

  • Если идет дождь — на Пасху жди снега.
  • Гололед на дорогах — к урожаю.
  • Растущая Луна — к весеннему полноводью.
  • Снег с утра — зима будет снежной, а весна — поздней.
  • Снег весь день — к теплому лету.
  • Оттепель — к холодному лету.
  • Звездная ночь — к урожаю ягод.
  • Метель и вьюга — к урожаю орехов.
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