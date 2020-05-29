Старшеклассников Барнаула приглашают на тренинг «Выбор профессии»

Выпускникам школ 2020 года не позавидуешь. Последнего звонка не было, дистанционное образование скомкало четвертую четверть, в новом формате будет сдаваться ОГЭ и ЕГЭ. Все это отнимает нервы и силы не только у старшеклассников, но и у их родителей. А что дальше — вуз, колледж или работа?