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Старшеклассников Барнаула приглашают на тренинг «Выбор профессии»
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Жизнь
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Старшеклассников Барнаула приглашают на тренинг «Выбор профессии»

Выпускникам школ 2020 года не позавидуешь. Последнего звонка не было, дистанционное образование скомкало четвертую четверть, в новом формате будет сдаваться ОГЭ и ЕГЭ. Все это отнимает нервы и силы не только у старшеклассников, но и у их родителей. А что дальше — вуз, колледж или работа?

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Ответить на эти вопросы и снять напряжение поможет специальный тренинг «Выбор профессии», который состоится в Барнауле с 16 по 20 июня.

Этот курс поможет его слушателям выбрать востребованную высокооплачиваемую профессию мечты. Вместе с подростками мы попытаемся ответить на вопросы: «Куда поступать?», «Вуз или колледж?», «Надо ли идти в 10 класс и как выбрать профиль класса?».

Очень важно осознавать, что мир значительно изменился, и некоторым ребятам, может быть, имеет смысл заняться получением профессии уже после 9 класса. А отдельные образовательные программы позволяют развить необходимые профессиональные навыки именно в старшей школе.

Специальный образовательный тренинг «Выбор профессии» проводится уже 2 года Центром стратегического планирования карьеры «Бутакова и партнеры». Во многом благодаря участию в нем 163 подростка стали ближе к своей профессии.

Стоимость курса составляет 8 тыс. рублей. Тем, кто запишется в период с 1 по 3 июня предоставляется 30%-ная скидка.

Все подробности можно узнать по телефону: +7−905−084−56−54.

Инстаграм: @natalya_butakova
Сайт о тренинге «Выбор профессии» — http://butakovaandpartners.tilda.ws/
Презентация тренинга — https://yadi.sk/d/tSOXTchjvxzbEw

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