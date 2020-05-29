Старшеклассников Барнаула приглашают на тренинг «Выбор профессии»

Ответить на эти вопросы и снять напряжение поможет специальный тренинг «Выбор профессии», который состоится в Барнауле с 16 по 20 июня.
Этот курс поможет его слушателям выбрать востребованную высокооплачиваемую профессию мечты. Вместе с подростками мы попытаемся ответить на вопросы: «Куда поступать?», «Вуз или колледж?», «Надо ли идти в 10 класс и как выбрать профиль класса?».
Очень важно осознавать, что мир значительно изменился, и некоторым ребятам, может быть, имеет смысл заняться получением профессии уже после 9 класса. А отдельные образовательные программы позволяют развить необходимые профессиональные навыки именно в старшей школе.
Специальный образовательный тренинг «Выбор профессии» проводится уже 2 года Центром стратегического планирования карьеры «Бутакова и партнеры». Во многом благодаря участию в нем 163 подростка стали ближе к своей профессии.
Стоимость курса составляет 8 тыс. рублей. Тем, кто запишется в период с 1 по 3 июня предоставляется 30%-ная скидка.
Все подробности можно узнать по телефону: +7−905−084−56−54.
Инстаграм: @natalya_butakova
Сайт о тренинге «Выбор профессии» — http://butakovaandpartners.tilda.ws/
Презентация тренинга — https://yadi.sk/d/tSOXTchjvxzbEw