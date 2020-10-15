Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым получил от актера миллион рублей

Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, полностью получил от него компенсацию, пишет РИА «Новости».

Полная сумма компенсации составила один миллион рублей, рассказал изданию адвокат Виталия Захарова Сергей Аверцев.

«На сегодняшний день Ефремов выплатил всю сумму, назначенную судом, это 800 тысяч рублей», — отметил адвокат.

Еще 200 тысяч рублей Захаров получил до вынесения приговора. Такую сумму сторона защиты отправила всем четверым потерпевшим, но лишь Виталий согласился принять ее.

Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер будучи пьяным, вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee.

Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.