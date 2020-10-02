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Старт нового российского туристического проекта

Инновация в образовательном туризме — «Интерактивная карта Сказочных объектов России»

Идея создания карты возникла еще два года назад, но в этом 2020 году проект поддержал «Ростелеком», благодаря чему уже через месяц состоится долгожданная презентация карты.

«Интерактивная карта Сказочных объектов России»
«Интерактивная карта Сказочных объектов России»
Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Последний этап создания карты подходит к финалу. Уже сейчас мы наносим на карту логотипы официальных сказочных объектов. 34 (Тридцать четыре) туристических объекта и их герои будут оживать от волшебного прикосновения посоха Деда Мороза. Техническое оснащение карты позволит увидеть их фото и видео-презентации. С помощью карты можно путешествовать по туристическим объектам (усадьбам, резиденциям, вотчинам), знакомиться со сказочными и былинными персонажами с возможностью онлайн трансляций и общения с ними.

3D Карта размером 4×3 метра займет почётное место в официальной резиденции Деда Мороза Алтайского края и войдет в основную экспозицию. Проект поможет сформировать эстетические навыки, нравственные и патриотические ценности, научит мечтать и верить в волшебство собственных сил.

Каждые шесть месяцев в «Доме Сказок» будет гостить сказочный персонаж, который приедет познакомиться с гостями Алтайского края, расскажет о своем Доме на Интерактивной сказочной карте, обучит волшебству и привезёт коллекцию своих экспонатов волшебного музея.

Наша миссия — популяризация и развитие образовательного туризма в рамках проекта «Сказочная Россия».

Социальные сети: ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники. Сайт: ded22.ru

Официальные Сказочные туристические объекты России
  • Российский Дед Мороз — главный Волшебник страны
  • Алтайская резиденция Деда Мороза
  • «Баюшки» клуб — музей сказок и легенд
  • Байкальский Дед Мороз
  • Ледовая Резиденция Повелителя Холода- ЧЫСХААНА
  • Резиденция Ямал Ири
  • Сказочный интерактивный парк «Заповедник сказок»
  • Сказочный парк Усадьба Ивана Царевича
  • Резиденция Матушки Зимы
  • Усадьба Тол Бабая
  • Резиденция Кыш Бабая
  • Усадьба Колобка
  • Сказочные Владения Российской Девицы Метелицы
  • Сказочный край Василисы Премудрой
  • Музей Царевны-лягушки
  • Театр — Музей Ильи Муромца
  • «Парк Сказов»
  • Резиденция Снегурочки
  • Усадьба Марьи Искусницы
  • «Музей Рождение Сказки и Славянской мифологии» Тридевятое царство
  • Музей Мыши
  • Владения Бабы Яги
  • Музей-театр «Алёшино Подворье»
  • Дом Берендея
  • Змей Горыныч «Музей гадов»
  • Царство Золотой рыбки
  • Сударыня Белозерская
  • Резиденция Сосновоборского Деда Мороза «ДОМ РУССКОЙ СКАЗКИ»
  • Дед Трескун
  • Резиденция Снеговика
  • Вотчина Карельского деда мороза ТалвиУкко
  • Эко — парк МЕДВЕЖИЙ КРАЙ
  • Резиденция Карельского Морозца
  • Романовская овца
  • Новости компаний
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