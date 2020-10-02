Старт нового российского туристического проекта

Последний этап создания карты подходит к финалу. Уже сейчас мы наносим на карту логотипы официальных сказочных объектов. 34 (Тридцать четыре) туристических объекта и их герои будут оживать от волшебного прикосновения посоха Деда Мороза. Техническое оснащение карты позволит увидеть их фото и видео-презентации. С помощью карты можно путешествовать по туристическим объектам (усадьбам, резиденциям, вотчинам), знакомиться со сказочными и былинными персонажами с возможностью онлайн трансляций и общения с ними.
3D Карта размером 4×3 метра займет почётное место в официальной резиденции Деда Мороза Алтайского края и войдет в основную экспозицию. Проект поможет сформировать эстетические навыки, нравственные и патриотические ценности, научит мечтать и верить в волшебство собственных сил.
Каждые шесть месяцев в «Доме Сказок» будет гостить сказочный персонаж, который приедет познакомиться с гостями Алтайского края, расскажет о своем Доме на Интерактивной сказочной карте, обучит волшебству и привезёт коллекцию своих экспонатов волшебного музея.
Наша миссия — популяризация и развитие образовательного туризма в рамках проекта «Сказочная Россия».
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