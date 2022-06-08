Стартовал конкурс социальных проектов «Навстречу импакт-стартапам»: гранты увеличены до 1,5 млн рублей.

Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» начали прием заявок на ежегодный конкурс социальных проектов. В этом году размер грантов для победителей увеличен с 1,2 млн до 1,5 млн рублей. Традиционно 10 финалистов станут участниками инкубатора: здесь они смогут получить поддержку бизнес-экспертов, менторов, сообщества импакт-предпринимателей и обрести финансовую устойчивость.

Цель конкурса «Навстречу импакт-стартапам» — найти лидеров стартапов, ориентированных на улучшение жизни детей и молодежи, и сделать их проекты финансово устойчивыми. К участию в конкурсе приглашаются социальные предприниматели и некоммерческие организации, которые развивают импакт-стартапы (от англ. impact — воздействие, влияние). Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте фонда до 30 июня. Итоги конкурса будут подведены в декабре 2022 года.

Победители получат гранты до 1,5 млн рублей и информационную поддержку со стороны Tele2 в своем регионе. Лидеры проектов, вышедших в финал, смогут стать участниками инкубатора фонда «Навстречу переменам» — самой долгосрочной программы профессионального развития стартапов в России (1−3 года). По итогам работы инкубатора в 2020—2021 годах в среднем финансовый результат каждого проекта-участника увеличился в 2 раза; штат — в 1,5 раза; число детей, которым он помогает, — в 2 раза.

Этапы конкурса:

30 июня — последний день приема заявок. 1 июля — 15 июля — отбор заявок волонтерами — сотрудниками партнеров фонда. 16 июля — 9 августа — оценка заявок экспертами и онлайн-интервью участников с сотрудниками фонда; в полуфинал конкурса выйдут от 30 до 40 проектов. 7 сентября — 22 ноября — преинкубационная программа для полуфиналистов: участникам расскажут об устойчивых бизнес-моделях , социальном проектировании , финансовом планировании и основных источниках финансирования. Они узнают о маркетинговых инструментах и других способах продвижения. Полуфиналистам помогут подготовить презентацию проекта — этап завершится краткой онлайн-защитой импакт-стартапа перед сотрудниками фонда и экспертами. В финал будут отобраны 10 проектов. 14 декабря — финал конкурса: презентация проектов детскому и экспертному жюри , в состав которого входят топ-менеджеры компаний — партнеров фонда. Критерии отбора победителей: актуальность выявленной проблемы и эффективность решения , новизна и устойчивость проекта , ранняя стадия развития стартапа ( работа с благополучателями уже ведется , но проекту не более трех лет), профессиональные и личностные качества лидеров проекта , их готовность учиться.

Заявки принимаются в двух категориях:

«Локальный проект» — социально-предпринимательские проекты для населенных пунктов , в которых проживают до 100 000 человек , в следующих регионах России: Алтайском , Краснодарском и Ставропольском краях; Волгоградской , Курской , Новосибирской , Омской , Орловской , Ростовской , Саратовской областях. Победители получат грант до 500 000 рублей. «Масштабный проект» — импакт-проекты для населенных пунктов любого региона России , в которых проживают более 100 000 жителей. Это в том числе стартапы с высоким потенциалом к масштабированию , использующие цифровые технологии и новые подходы к решению социальных проблем. Победители получат грант до 1,5 млн рублей.

Стартовал конкурс социальных проектов «Навстречу импакт-стартапам»: гранты увеличены до 1,5 млн рублей. Фото: пресс-служба Tele2

Юлия Варченко,

исполнительный директор фонда «Навстречу переменам»:

«На протяжении 10 лет мы тщательно искали, отбирали и поддерживали — финансово и нефинансово — лидеров социальных изменений, предлагающих эффективные инновационные и системные решения проблем детей и молодежи в нашей стране. Результаты говорят сами за себя: из всех выпускников наших программ 82% - успешны и продолжают свою работу, 41% - сумели масштабироваться и работают уже в нескольких регионах».

Светлана Скворцова,

заместитель генерального директора по стратегическому планированию и управлению большими данными Tele2 , член жюри конкурса «Навстречу импакт-стартапам»:

«За 10 лет сотрудничества с фондом „Навстречу переменам“ более 600 сотрудников компании в качестве интеллектуальных волонтеров приняли участие в отборе и реализации 330 проектов. Они улучшили качество жизни сотен тысяч российских детей и подростков. Как отмечают лидеры социальных проектов, освоение бизнес-подхода для них — пожалуй, самое сложное и полезное из того, что дают наставники. Эти знания позволяют в том числе найти стабильные источники финансирования для проектов. Сотрудники Tele2 делятся с подопечными фонда экспертизой в самых разных областях. И для каждого из нас важно осознавать, что наш опыт и профессиональные качества приносят пользу не только нашей компании, но и обществу. Оно становится более устойчивым благодаря развитию социального предпринимательства в сфере детства».

Положение о Конкурсе