Стартовал отопительный сезон. Долгожданное тепло проведут в дома барнаульцев

Первым делом к отоплению подключат социальные объекты города: детские сады, школы, медицинские учреждения. Дальше тепло проведут в жилые дома.
Напомним, если вам не подключили тепло после начала отопительного сезона, то следует:
— Обратиться в управляющую компанию или ТСЖ по своему району;
— Если там не помогли, то позвонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях.
- Железнодорожный район — 62−56−95;
- Индустриальный район — 47−51−83;
- Ленинский район — 54−44−49;
- Октябрьский район — 24−74−98;
- Центральный район — 63−08−25, или в диспетчерскую службу СГК — 59−97−15.