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Жизнь

Стартовал отопительный сезон. Долгожданное тепло проведут в дома барнаульцев

Сегодня, 22 сентября, стартовал отопительный сезон в Барнауле.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Первым делом к отоплению подключат социальные объекты города: детские сады, школы, медицинские учреждения. Дальше тепло проведут в жилые дома.

Напомним, если вам не подключили тепло после начала отопительного сезона, то следует:

— Обратиться в управляющую компанию или ТСЖ по своему району;
— Если там не помогли, то позвонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях.

  • Железнодорожный район — 62−56−95;
  • Индустриальный район — 47−51−83;
  • Ленинский район — 54−44−49;
  • Октябрьский район — 24−74−98;
  • Центральный район — 63−08−25, или в диспетчерскую службу СГК — 59−97−15.
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