Стартовал отопительный сезон. Долгожданное тепло проведут в дома барнаульцев

Сегодня, 22 сентября, стартовал отопительный сезон в Барнауле.

Первым делом к отоплению подключат социальные объекты города: детские сады, школы, медицинские учреждения. Дальше тепло проведут в жилые дома.

Напомним, если вам не подключили тепло после начала отопительного сезона, то следует:

— Обратиться в управляющую компанию или ТСЖ по своему району;

— Если там не помогли, то позвонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях.