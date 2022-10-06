Стартовало онлайн-голосование за победителей фотоконкурса «Алтай в объективе»

Региональное отделение партии «Единая Россия» объявило о старте голосования за победителей фотоконкурса к 85-летию Алтайского края «Алтай в объективе». Оно будет проходить на сайте партия.онлайн . Больше 150 авторов прислали на фотоконкурс свыше 1000 работ.

К рейтинговому голосованию допущены фотографии, отобранные экспертной комиссией. Жители Алтайского края могут отдать свой голос за одного или сразу нескольких авторов, представивших свои работы в трех номинациях: «Историческое место», «Природа моими глазами», «Малая родина славится». Голосовать можно по ссылке https://партия.онлайн/photo с 6 по 16 октября включительно.

Лучшие фотографии будут представлены в электронном фотоальбоме, посвященном 85-летию Алтайского края. Авторы, набравшие наибольшее количество голосов, будут отмечены региональным отделением партии «Единая Россия».

Жители Алтайского края проявили большой интерес к фотоконкурсу. Свыше 1000 работ прислали взрослые и дети, профессионалы и любители. Мы намеренно не предъявляли строгих требований к работам, потому что хотели в первую очередь развить интерес к уникальной природе и богатой культуре нашего региона, внести свой вклад в сохранение исторической памяти и поддержать творческих земляков. Думаю, что у нас все получилось. Вместе с конкурсантами мы создадим фотоальбом, который будет доступен для всех и станет нашим общим подарком Алтайскому краю", — рассказал руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Иван Гладких.

Самой популярной на конкурсе стала номинация «Природа моими глазами» — в ней представлено 85% фотографий. Больше всего работ (47) на конкурс прислала жительница села Красноярское Поспелихинского района Оксана Махтиева.