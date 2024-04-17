Стартует молодежный конкурс на лучшее видение развития Барнаула

Масштабный молодежный конкурс на лучшее видение развития города стартует в Барнауле. Команда-победитель получит главный приз – 100 тыс. рублей от генерального партнера конкурса, строительной компании «Жилищная инициатива».

Принять участие в конкурсе смогут команды от трех до пяти человек, состоящие из студентов образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования. Конкурс организуют издательский дом «Алтапресс» и молодежный проект «Образ будущего».

Как участвовать

Для участия команде необходимо подать конкурсную заявку, анкету и презентацию своего проекта. Конкурсные работы принимаются на электронную почту: ng.barnaul@bk.ru до 15 мая. До очного финала конкурса будут допущены 10 лучших команд, которых определят эксперты по итогам заочного этапа.

С правилами конкурса и формой конкурсной заявки можно ознакомиться здесь.

«В разработке конкурсной заявки, посвященной концепции развития краевой столицы, приняли участие лучшие профильные специалисты различных отраслей нашего города. Заявка включает в себя такие блоки, как бренд города, инвестиционная привлекательность, градостроительство, модель управления городом и многие другие значимые для развития города направления» – рассказал основатель проекта «Образ будущего», Алексей Линник.

На очном этапе команды-финалисты представят свои работы компетентному жюри, состоящему из руководителей городской и краевой власти, крупного бизнеса, общественных объединений и профессиональных экспертов.

Финал конкурса пройдет в рамках масштабного молодежного форума «Барнаул в будущем», который пройдет 20 мая на самой технологичной площадке региона. Прямая трансляция форума будет организованна на крупнейших интернет-платформах, подключиться к ней сможет любой желающий.

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