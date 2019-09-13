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Жизнь
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Стартуют открытые гонки на лыжероллерах «Царь горы»

14 сентября в 12 часов от нулевого километра у бывшей Ульяновки (ул. Центральная г. Белокуриха) по серпантину на «Белокуриху-2» стартуют открытые гонки на лыжероллерах «Царь горы».

Гонки на лыжероллерах .
Гонки на лыжероллерах .
Предоставлено рекламодателем.

Идейным вдохновителем и организатором гонок является чемпион мира по биатлону Анатолий Викторович Жданович:

В прошлом году мы провели пробные гонки, в которых участвовало порядка 10 моих единомышленников. Соревнования этого года можно считать первыми официальными гонками на лыжероллерах на этой трассе.

Участникам предстоит преодолеть 9 км подъема, самые быстрые будут вознаграждены за упорство ценными призами.

Гонки на лыжероллерах .
Гонки на лыжероллерах.
Предоставлено рекламодателем.
Гонки на лыжероллерах .
Гонки на лыжероллерах.
Предоставлено рекламодателем.
Гонки на лыжероллерах .
Гонки на лыжероллерах.
Предоставлено рекламодателем.

В гонках примут участие порядка 100 спортсменов из различных регионов Сибири.

Генеральный спонсор — АО «Курорт Белокуриха», партнеры соревнований: «Сиблюкс», Барнаульский пивоваренный завод.

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