Стартуют открытые гонки на лыжероллерах «Царь горы»

Идейным вдохновителем и организатором гонок является чемпион мира по биатлону Анатолий Викторович Жданович:
В прошлом году мы провели пробные гонки, в которых участвовало порядка 10 моих единомышленников. Соревнования этого года можно считать первыми официальными гонками на лыжероллерах на этой трассе.
Участникам предстоит преодолеть 9 км подъема, самые быстрые будут вознаграждены за упорство ценными призами.
В гонках примут участие порядка 100 спортсменов из различных регионов Сибири.
Генеральный спонсор — АО «Курорт Белокуриха», партнеры соревнований: «Сиблюкс», Барнаульский пивоваренный завод.