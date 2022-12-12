Дед Мороз и Снегурочка — гости на Новый год желанные, но предсказуемые. А что делать, если хочется креативно поздравить друзей и близких? Altapress.ru пошуршал объявлениями на Авито и рассказывает, кого можно позвать на праздник в Барнауле.

Звезды российского шоу-бизнеса

На праздник можно позвать известных российских звезд. Правда, сам Лепс к вам навряд ли приедет, а вот его ростовая кукла — легко. Ваша любимая звезда не только поздравит всех с наступающим праздником, но еще споет и станцует.

В списке исполнителей около 17 звезд. Это и певцы, такие как Филипп Киркоров и Стас Михайлов, и киноактеры, например, Дмитрий Нагиев.

Также есть любимцы молодежи: Нилетто и Егор Крид.

Стоит такое удовольствие — от 2 тыс. рублей.

Медведи и кролики

Желанными на праздниках стали большие пушистые медведи. Здесь есть мишки на любой вкус: рыжие, белые и даже розовые.

Актуален и символ 2023 года — кролик. Правда в объявлении предлагают только девочку-кролика в воздушном платье. Видимо, из мальчиков — только медведи.

Цена поздравления от пушистиков начинается от 1,5 тыс. рублей.

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Видеопоздравление из Африки

Необычную популярность приобрели видеопоздравления из Африки.

За 3 тыс. рублей группа полуобнаженных африканцев зачитает заготовленный текст поздравления с вашим распечатанным портретом в руках и напишет приятные слова на небольшой доске.

Можно заказать мужскую и женскую группу. Женщины будут одеты в леопардовые шкуры или цветочные наряды.

Поздравления в Барнауле Авито

Хаги-Ваги

Любимцем многих детей в 2022 году стал зубастый синий монстрик по имени Хаги Ваги. Его тоже можно позвать, чтобы он поздравил любимую детвору с праздником.

Хаги Ваги споет с детьми песни, станцует, устроит веселые игры и покружится с малышами в хороводе.

Цена веселого поздравления — от 1,7 тыс. рублей.

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Профессиональный корпоративщик

Если вам грустно идти на праздничный корпоратив одним, то на помощь вам придет профессиональный корпоративщик.

«Обеспечу вам хорошее настроение, буду участвовать с вами во всех конкурсах, буду есть все, что подают, попробую все салаты. Могу поддакивать, когда будете обсуждать, кому какую премию дали», — перечисляет услуги предприниматель.

В отличие от коллег, он не поет и танцует «еще хуже». Также не пьет, не курит и «не ест манную кашу».

Услуги готов предоставить за 109 рублей. В подарок может предложить бабушкин рассол.