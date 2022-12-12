Звезды российского шоу-бизнеса
На праздник можно позвать известных российских звезд. Правда, сам Лепс к вам навряд ли приедет, а вот его ростовая кукла — легко. Ваша любимая звезда не только поздравит всех с наступающим праздником, но еще споет и станцует.
В списке исполнителей около 17 звезд. Это и певцы, такие как Филипп Киркоров и Стас Михайлов, и киноактеры, например, Дмитрий Нагиев.
Также есть любимцы молодежи: Нилетто и Егор Крид.
Стоит такое удовольствие — от 2 тыс. рублей.
Медведи и кролики
Желанными на праздниках стали большие пушистые медведи. Здесь есть мишки на любой вкус: рыжие, белые и даже розовые.
Актуален и символ 2023 года — кролик. Правда в объявлении предлагают только девочку-кролика в воздушном платье. Видимо, из мальчиков — только медведи.
Цена поздравления от пушистиков начинается от 1,5 тыс. рублей.
Видеопоздравление из Африки
Необычную популярность приобрели видеопоздравления из Африки.
За 3 тыс. рублей группа полуобнаженных африканцев зачитает заготовленный текст поздравления с вашим распечатанным портретом в руках и напишет приятные слова на небольшой доске.
Можно заказать мужскую и женскую группу. Женщины будут одеты в леопардовые шкуры или цветочные наряды.
Хаги-Ваги
Любимцем многих детей в 2022 году стал зубастый синий монстрик по имени Хаги Ваги. Его тоже можно позвать, чтобы он поздравил любимую детвору с праздником.
Хаги Ваги споет с детьми песни, станцует, устроит веселые игры и покружится с малышами в хороводе.
Цена веселого поздравления — от 1,7 тыс. рублей.
Профессиональный корпоративщик
Если вам грустно идти на праздничный корпоратив одним, то на помощь вам придет профессиональный корпоративщик.
«Обеспечу вам хорошее настроение, буду участвовать с вами во всех конкурсах, буду есть все, что подают, попробую все салаты. Могу поддакивать, когда будете обсуждать, кому какую премию дали», — перечисляет услуги предприниматель.
В отличие от коллег, он не поет и танцует «еще хуже». Также не пьет, не курит и «не ест манную кашу».
Услуги готов предоставить за 109 рублей. В подарок может предложить бабушкин рассол.
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