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Жизнь

Стас Михайлов выступил в Рубцовске, но жители недовольны

Певец Стас Михайлов выступил в Рубцовске, но жители разозлились, пишет «Блогерша Рубцовск».

Стас Михайлов.
Стас Михайлов.
stas-mihaylov.ru

Артист провел концерт для сотрудников местного предприятия, однако мероприятие прошло на общественном стадионе.

Возмущенные рубцовчане прокомментировали ситуацию. Они предполагали, что знаменитость приедет на День города и выступит для всех.

Также их разозлило, что Михайлова довезли до сцены на Mercedes, по беговым дорожкам на стадионе.

«Как-то криво выходит. Делить народ на „наших“ и нет, кому-то можно, а кому-то нет», — поделились мнением подписчики.

Ранее стало известно, что Стас Михайлов проведет корпоратив для рубцовского завода.

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