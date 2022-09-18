Стас Михайлов выступил в Рубцовске, но жители недовольны

Певец Стас Михайлов выступил в Рубцовске, но жители разозлились, пишет «Блогерша Рубцовск».

Артист провел концерт для сотрудников местного предприятия, однако мероприятие прошло на общественном стадионе.

Возмущенные рубцовчане прокомментировали ситуацию. Они предполагали, что знаменитость приедет на День города и выступит для всех.

Также их разозлило, что Михайлова довезли до сцены на Mercedes, по беговым дорожкам на стадионе.

«Как-то криво выходит. Делить народ на „наших“ и нет, кому-то можно, а кому-то нет», — поделились мнением подписчики.

Ранее стало известно, что Стас Михайлов проведет корпоратив для рубцовского завода.