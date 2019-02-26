26 февраля ежегодно празднуют Всемирный день неторопливости. Его организаторы призывают каждого научиться отдыхать и считают, что неспешность способствует продуктивности. О том, как отдых помогает повысить работоспособность — в материале altapress.ru

Всемирный день неторопливости

Идея «меньше спешить» принадлежит Итальянцам. Первый День неторопливости они провели ещё в 2007 году. Инициативу быстро поддержали в Европе и Америке. Спустя несколько лет это событие приобрело статус международного праздника. Его ежегодно отмечают 26 февраля, сообщает официальный сайт мероприятия.

Сторонники Дня неторопливости считают, что спешка разрушает отношения человека с собственным «Я». Организаторы призывают выделять для себя хотя-бы пару минут ежедневно. Важно провести время спокойно: в тишине, за чтением книги, слушая музыку и др.

Чтобы привлечь внимание к современному ритму жизни, итальянцы устраивают шуточные соревнования. Например, «Марафон медлительности», участники которого соревнуются в преодолении дистанции 300 метров не меньше, чем за 87 минут.

Марафон CC0

В этот день спешащим по улицам Милана могут выписать штраф. Разумеется, наказание носит символический характер, но заставляет задуматься.

Почему важно не спешить

Неторопливость — не решение всех проблем, но она точно поможет вам упростить достижение желаемых целей, считает психоневролог Калифорнийского университета, Луанн Бризендин. Главное преимущество, которое дает временное замедление ритма жизни — концентрация внимания и отдых. Чтобы повысить свою продуктивность достаточно выделить хотя-бы 20 минут своего утра для того, чтобы насладиться любимой музыкой, почитать или просто позавтракать в тишине.

Завтрак CCO

Если вы в течении дня будете выделять себе время для отдыха или медитации, вы на много легче и быстрее будете справляться с обязанностями. После непродолжительного отдыха повышается концентрация внимания и эффективность.

Одной неторопливости может оказаться недостаточно. Для достижения максимальной продуктивности нужно расставить приоритеты и решить отложенные на потом дела.

Правило 5-ти минут

Время CCO

Если вы чувствуете, что теряете интерес к работе, воспользуйтесь правилом 5-минутного отдыха. В это время уделите внимание дыханию, отключитесь от любой деятельности, можете закрыть глаза, включить спокойную мелодию.

Такое недолгое расслабление можно приравнять к медитации. Этот перерыв вернет вас в привычное русло. По мнению Марины Оснаги, именно спокойствие стимулирует работу мозга, позволяет направлять энергию для построения планов.