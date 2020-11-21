Где в Сибири больше всего больных коронавирусом. Полная статистика

Алтайский край по-прежнему входит в тройку регионов Сибири, где за неделю регистрируется наибольшее число инфицированных COVID-19 жителей. С 14 по 20 ноября коронавирус в крае подхватили 1649 человек. Больше зафиксировано было только в Красноярском крае (2316 человек) и Иркутской области (1832 человека).