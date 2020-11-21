Где в Сибири больше всего больных коронавирусом. Полная статистика

Такие данные приводит федеральный центр по мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
По темпам прироста больных (7%) Алтайский край, наоборот, в числе «хорошистов». Этот показатель у него ниже, чем в среднем по СФО — 8%.
Всего на 20 ноября в Сибири было выявлено более 194,4 тыс. подтвержденных диагнозов COVID-19, что по-прежнему составляет 10% от общего числа по России.
Скорость распространения коронавируса по сибирским регионам составляет 14 131 новый случай в неделю.
Коронавирус распространялся быстрее, чем в среднем по Сибири, в четырех регионах: Республика Хакасия (13%), Томская область (10%), Республика Алтай (9%) и Омская область (9%).
Наименьший прирост больных за неделю отмечен в Новосибирской области — 6%.