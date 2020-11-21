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21 ноября
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Где в Сибири больше всего больных коронавирусом. Полная статистика

Алтайский край по-прежнему входит в тройку регионов Сибири, где за неделю регистрируется наибольшее число инфицированных COVID-19 жителей. С 14 по 20 ноября коронавирус в крае подхватили 1649 человек. Больше зафиксировано было только в Красноярском крае (2316 человек) и Иркутской области (1832 человека).

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Такие данные приводит федеральный центр по мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

По темпам прироста больных (7%) Алтайский край, наоборот, в числе «хорошистов». Этот показатель у него ниже, чем в среднем по СФО — 8%.

Всего на 20 ноября в Сибири было выявлено более 194,4 тыс. подтвержденных диагнозов COVID-19, что по-прежнему составляет 10% от общего числа по России.

Заражение коронавирусом в сибирских регионах на 20 ноября.
Заражение коронавирусом в сибирских регионах на 20 ноября.
Федеральный оперштаб.

Скорость распространения коронавируса по сибирским регионам составляет 14 131 новый случай в неделю.

Коронавирус распространялся быстрее, чем в среднем по Сибири, в четырех регионах: Республика Хакасия (13%), Томская область (10%), Республика Алтай (9%) и Омская область (9%).

Наименьший прирост больных за неделю отмечен в Новосибирской области — 6%.

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