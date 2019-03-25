Статистика современного рабства: вербовка детей-солдат и трансплантация органов

25 марта ежегодно отмечают день памяти жертв рабства. Он был создан, чтобы напомнить о десятках миллионов пострадавших и о том, что это явление существует до сих пор. О том как выглядит современное рабство и ужасающая мировая статистика — в материале altapress.ru.

Международный день памяти жертв рабства

В 2007 году Генеральная ассамблея ООН выпустила резолюцию, по которой ежегодно 25 марта вспоминают людей, оказавшихся в тяжелых условиях труда в неволе. Этот день призывает так же сохранить в памяти события тех лет, когда из Африки потенциальных узников вывозили гигантскими пароходами. Миллионы умирали по пути в Америку, еще больше — уже на месте, от невыносимых условий труда. В период процветания трансатлантической работорговли, в течении 400 лет, с африканского континента вывезли порядка 30 миллионов человек.

У рабства множество проявлений и многие из них продолжают существовать. Чтобы охватить как можно больше, каждый год для этой даты определяют новую тему: «Женщины и рабство», «Выражение нашей свободы через культуру», «Чествование героев, сопротивленцев и выживших» и другие.

Статистика современного рабства

Больше 40 миллионов мужчин, женщин и детей ежедневно становились жертвами современного рабства в 2016 году. Почти 25 миллионов из них занимались принудительными работами, еще 15 миллионов — состояли в вынужденном браке. Известно, что 71% от общего количества жертв — женщины и девочки.

По данным всемирного фонда против рабства Walk Free, Северная Корея, Эритрея, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Афганистан, Мавритания — страны с самым высоким уровнем распространения рабства на 2018 год.

Виды современного рабства

В современном мире под определение рабства попадает не только торговля людьми и вынужденные браки, но и незаконная трансплантация органов, и вербовка детей в солдаты.

Трансплантация органов

Еже годно около 10% от общего количества трансплантаций органов, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, незаконны. Такой «органооборот» оценивается минимум в 1 миллиард долларов. Органами торгуют на черном рынке в Индии, Пакистане, Косово и других. Неизвестным остается вопросы принуждения к таким операциям и условий их выполнения.

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Вербовка детей

Сотни тысяч детей по всему миру используют как солдат в ходе вооруженных конфликтов, сообщает ООН. Многие из них похищены и подвергаются насилию в целях повиновения, но есть и те, кто самостоятельно вступает в ряды вооруженных группировок, спасаясь от бедности.

Детей в основном используют как помощников, гонцов, поваров, носильщиков. Каждый ребенок-солдат обречен на огромные нагрузки. Детей также используют для совершения террористических актов, в том числе в качестве террористов-самоубийц.

Боевики «Исламского государства». informing

На данный момент адекватной статистики детской вербовки не существует — этот аспект рабства мало изучен, но уже запрещен различными договорами, в том числе гуманитарным правом.

Рабство в современной России

Председатель комитета Госдумы Федерального собрания РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина ещё в 2003 году сослалась на данные отчета ООН и высказала свое мнение по поводу ситуации, которая существует в стране и мире: «сегодня доходы от торговли людьми превышают доходы от торговли наркотиками. Если ничего не делать, то все работорговцы соберутся у нас»

С того момента ситуация не улучшилась. По статистике, рабов в России уже больше миллиона. РФ на пятом месте по их числу, пишет theins.ru, ссылаясь на один из докладов Global Slavery Index. Обогнали Россию только Индия, Китай, Пакистан и Узбекистан. В России насчитывается около 800 тыс. человек, которые находятся в разных видах рабства, говорится в отчете Global Slavery Index фонда Walk Free.