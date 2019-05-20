Гигантскую стаю бычерылов показали на впечатляющем видео

На ролике — не менее сотни рыб из семейства орляковых скатов. Эти существа вырастают до 86 см в длину и весят до 16 кг.

Дважды в год бычерылы мигрируют стаями с юга на север и с севера на юг, пишет mail.ru. В отдельные стаи может входить до тысячи этих скатов.

Бычерылы, или бычерылые скаты — род скатов семейства орляковых. Эти рыбы обитают в прибрежных тропических и субтропических водах. У них характерное приплюснутое рыло с двумя небольшими шишками.

Ранее гигантского ската и серфера сняли с дрона. Какое-то время человек и животное плыли в одном направлении, словно совершали совместную прогулку.