Стая волков, медведи и лисы: сельчанам в Алтайском крае все чаще попадаются дикие звери

Днем 23 октября житель Алтайского края заметил у села Нижнекаменка в Алтайском районе стаю волков. В Немецком районе лисы заходят во дворы, а в Хабарском у населенных пунктов видели медведей.

Сообщения о стае волков появилось в Instagram-аккаунте barnaul.insta. В двух километрах от села мужчина увидел идущую по полю стаю волков. Комментаторы уверяют, волки всегда водились в этом районе и такая встреча не удивительна.

В одном из дворов села Кусак в Немецком районе заметили лисицу, пишет местная газета «Новое Время».

Вечером 16 октября житель Хабарского района у райцентра в лесополосе заметил медведя. Председателя Хабарского охотсообщества Алексей Алексенко подтвердил, что в лесных угодьях действительно появился медведь и, возможно, не один.

Жители также сообщали о волках, которые сначала показались им странными собаками. Хищники то подходили к частному подворью, то прятались в кустах и выли.

Охотники проверили угодья и не нашли ни волков, ни медведей.

«Отдельные особи, которых встречали жители райцентра, по всей видимости, были проходящими. В наших лесах медведей нет, так что можно ехать в лес», — сказал Алексей Алексенко газете «Вестник целины».

В селе Ая в середине октября жители увидели гуляющего дикого глухаря, пишет районная газета «За изобилие».

«На раненого был не похож, девочки подошли к нему довольно близко. Красивый. Влетел на забор и был таков!», — поделилась местная жительница