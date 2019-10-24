Стая волков, медведи и лисы: сельчанам в Алтайском крае все чаще попадаются дикие звери

Сообщения о стае волков появилось в Instagram-аккаунте barnaul.insta. В двух километрах от села мужчина увидел идущую по полю стаю волков. Комментаторы уверяют, волки всегда водились в этом районе и такая встреча не удивительна.
В одном из дворов села Кусак в Немецком районе заметили лисицу, пишет местная газета «Новое Время».
Вечером 16 октября житель Хабарского района у райцентра в лесополосе заметил медведя. Председателя Хабарского охотсообщества Алексей Алексенко подтвердил, что в лесных угодьях действительно появился медведь и, возможно, не один.
Жители также сообщали о волках, которые сначала показались им странными собаками. Хищники то подходили к частному подворью, то прятались в кустах и выли.
Охотники проверили угодья и не нашли ни волков, ни медведей.
«Отдельные особи, которых встречали жители райцентра, по всей видимости, были проходящими. В наших лесах медведей нет, так что можно ехать в лес», — сказал Алексей Алексенко газете «Вестник целины».
В селе Ая в середине октября жители увидели гуляющего дикого глухаря, пишет районная газета «За изобилие».
«На раненого был не похож, девочки подошли к нему довольно близко. Красивый. Влетел на забор и был таков!», — поделилась местная жительница