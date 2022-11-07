7 ноября
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Жизнь

Стела в тумане. Как открыли памятник «Город трудовой доблести» — фоторепортаж altapress.ru

Туман, накрывший город 4 ноября, не помешал открыть стелу «Город трудовой доблести» в Барнауле. Даже наоборот — сделал церемонию более уединенной, «личной». Какой запечатлел ее наш фотокорреспондент — увидите в материале altapress.ru.

Открытие стелы "Город трудовой доблести".
Открытие стелы "Город трудовой доблести".
Анна Зайкова

Стела находится на верхней площадке Нагорного парка с видом на Обь. Это место барнаульцы выбрали в интернет-голосовании, где приняли участие более 146 тыс. человек.

Сооружение спроектировал Денис Стритович. По его проекту с разными соавторами подобные стелы установили в Новосибирске, Тюмени, Кирове, Иркутске, Ульяновске и других городах России.

На торжественное открытие сооружения в Барнауле пришли горожане, воспитанники военно-патриотических клубов, представители «Военно-исторического общества», общественных организаций и власти.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Сегодня мы все вместе открываем стелу «Город трудовой доблести». Она возведена в честь, и в память тех десятков, сотен тысяч жителей Барнаула за их подвиг — настоящий трудовой подвиг и обеспечение победы нашей страны в Великой Отечественной войне.

Открытие стелы &quot;Город трудовой доблести&quot;.
Открытие стелы «Город трудовой доблести».
Анна Зайкова

Томенко подчеркнул, что теперь «восстановлена историческая справедливость», напомнил, что другие населенные пункты также внесли вклад в победу и идет работа над присвоением звания трем городам: Бийску, Новоалтайску и Рубцовску.

Во время церемонии прошел парад флагов субъектов России. Полотна несли воспитанники военно-патриотических клубов. Завершилось все торжественным салютом и возложением цветов к подножью стелы.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» Барнаулу присвоили указом президента за «значительный вклад жителей городов в достижении победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях».

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