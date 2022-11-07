Стела находится на верхней площадке Нагорного парка с видом на Обь. Это место барнаульцы выбрали в интернет-голосовании, где приняли участие более 146 тыс. человек.
Сооружение спроектировал Денис Стритович. По его проекту с разными соавторами подобные стелы установили в Новосибирске, Тюмени, Кирове, Иркутске, Ульяновске и других городах России.
На торжественное открытие сооружения в Барнауле пришли горожане, воспитанники военно-патриотических клубов, представители «Военно-исторического общества», общественных организаций и власти.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Сегодня мы все вместе открываем стелу «Город трудовой доблести». Она возведена в честь, и в память тех десятков, сотен тысяч жителей Барнаула за их подвиг — настоящий трудовой подвиг и обеспечение победы нашей страны в Великой Отечественной войне.
Томенко подчеркнул, что теперь «восстановлена историческая справедливость», напомнил, что другие населенные пункты также внесли вклад в победу и идет работа над присвоением звания трем городам: Бийску, Новоалтайску и Рубцовску.
Во время церемонии прошел парад флагов субъектов России. Полотна несли воспитанники военно-патриотических клубов. Завершилось все торжественным салютом и возложением цветов к подножью стелы.
Напомним, звание «Город трудовой доблести» Барнаулу присвоили указом президента за «значительный вклад жителей городов в достижении победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях».