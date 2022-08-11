Стерилизованная собака чудом забеременела в Сибири

В Кемеровской области смогла забеременеть собака, которой сделали операцию по стерилизации, но не нарушили работу ее детородных органов. Об этом сообщает sibdepo.ru со ссылкой на Telegram-канал Бардокин-live.

Волонтёры обнаружили на улице беременную, но официально стерилизованную бродячую собаку. Они обратилась к депутату СНД Новокузнецка Марии Городештян.

Ветеринар, осмотрев животное, заявил, что операция по стерилизации действительно проводилась, но детородные органы не были удалены. В результате проведённой операции у животного наблюдалось большое количество спаек между кишечником и брюшиной.

Депутат направила запросы в организацию, занимающуюся отловом животных и стерилизацией. Пока что официального ответа из организации не поступало.

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