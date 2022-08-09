10 августа
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Жизнь

Рыба мечты. Сибиряк поймал гигантскую 11-килограммовую щуку

Житель Новсибирска Сергей Мензелинцев выловил щуку весом 11 килограммов. Об этом сообщает ngs.ru.

Сергей Мензелинцев
Сергей Мензелинцев

Сергей рыбачил в Колыванском районе 5 августа. Он выловил 10 щук, самая маленькая из которых весила 6 килограммов. Ранее, рассказывает мужчина, ему попадались и более крупные рыбы.

«В этих же местах ловил щук и на 13 килограммов. Поэтому ожидал, что вновь придет большая рыба. Буквально с первого заброса она клюнула», — поделился Сергей.

После удачного улова новосибирец отпустил ценный трофей в воду.

Он планирует отправиться на рыбалку снова. Ездить на нее каждые выходные — его традиция.

Ранее стало известно, что российский рыбак поймал сома весом в 105 килограммов.

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