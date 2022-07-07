7 июля
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Жизнь

Российский рыбак поймал гигантского сома весом в 105 кило

Павел Жуков из Ульяновска поймал в Волге сома массой 105 кг и длиной почти в 2,5 метра.

Рыбалка на Волге.
Рыбалка на Волге.
vk.com, Павел Жуков

«Красивая сегодня рыбалка была. Правда, клев никакой, одна поклевка за всю ночь», — приводит слова рыболова «Интерфакс».

Мужчина полагает, что сому около 200 лет.

Между тем пойманная «рыбка» значительно крупнее рыбака.

Рыбак не уточнил, какая именно снасть была использована при поимке сома.

Некоторые комментаторы во ВКонтакте предположили, что на снимках фотошоп. Однако большинство поздравили рыбака с «никаким клевом».

Гигантский сом.
Гигантский сом.
vk.com, Павел Жуков

Ранее в Алтайском крае мужчина поймал двухметрового сома. Перед этим с рыбой пришлось побороться. Однако где именно находится рыбное место, мужчина не сообщил.

Между тем сообщалось, как сом вонзил шип в грудь юного рыбака.

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