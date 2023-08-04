4 августа
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Жизнь

Стыдно перед гостями. Как барнаульцы отвоевали бесплатный проезд по Новому мосту — исторический материал altapress.ru

А вы помните, что проезд по Новому мосту был платным? Altapress.ru напоминает. Почему ворота города требовали денег, насколько сильно тратились автомобилисты и как отвоевывали право на бесплатное передвижение — расскажем в этом материале.

Платный проезд через Новый мост, 2010 год.
Платный проезд через Новый мост, 2010 год.
Анна Зайкова

Почему проезд был платным

Строительство Нового моста начали еще в конце 1980-х годов, но уже в начале 1990-х его заморозили. Положение исправил приезд Бориса Ельцина в 1992 году.

Президент подписал документ о выделении из федерального бюджета порядка триллиона рублей теми деньгами прямо на берегу Оби (и на спине тогда еще главы края Владимира Райфикешта, по крайней мере, по воспоминаниям самого экс-губернатора).

25 июля 1997 долгожданный мост открылся, и с первого же дня проезд по нему стал платным. Изначально деньги собирали на ремонтные работы подъездов к мосту, потому что на это федералы якобы ничего не выделили.

Вплоть до 2004 года проезд для легковых автомобилей составил пять рублей. Позже стоимость подняли вдвое. Вырученные деньги считались «доходом от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Алтайского края».

У автомобилистов «мзда» с каждым годом вызывала все большее недоумение. Они не понимали, зачем уже профинансированное бюджетом строительство нужно окупать.

«Когда строился мост, была хроническая нехватка средств на строительство. В конце концов наверху нас поняли и включили объект в реестр платных дорог. И сейчас наш мост - единственный платный от Урала до Дальнего Востока. Никакой речи о том, чтобы со временем отменить взимание денег за проезд, не было. Его изначально планировали сделать платным», - заявил в 2007 году директор предприятия «Обской мост» Василий Кулинич.

Как сообщал официальный сайт Барнаула, в августе 2010 года в ряде должников перед бюджетом города числится ГУП «Обской мост». По данным «Алтайавтодора», по плану на год в краевой бюджет от эксплуатации моста должны были поступить 15,7 млн. рублей. Известно, что с января по май 2010 года в него поступило 8,05 млн рублей.

Платный проезд через Новый мост, 2010 год.
Платный проезд через Новый мост, 2010 год.
Анна Зайкова

Кто не платил

В 2010 году был такой мостовой тариф: обладатели легковушек и мотоциклов платили по 10 рублей. Грузовые автомобили до пяти тонн (включая микроавтобусы и тракторы) проезжали за 20 рублей. Грузовики и автобусы до 10 тонн — за 30 рублей. До 20 тонн — за 40 рублей. Для сравнения, в то время пшеничный хлеб стоил в среднем около 17 рублей.

Пенсионеры и инвалиды могли оформить пропуск на месяц со скидкой в 50% и проезжать по четвертой полосе. Не платили сбор МЧС, милиция и другие специальные структуры.

Периодически, на недолгие сроки проезд по Новому мосту был бесплатным для всех.

Это происходило, когда временно ограничивали путь через старый коммунальный мост (по закону, у людей обязательно должен быть бесплатный альтернативный путь).

20 тыс. автомобилей в сутки – максимальная пропускная способность мостового перехода. В действительности по нему проходило в девять-десять раз меньше автомобилей.

Платный проезд через Новый мост, 2010 год.
Платный проезд через Новый мост, 2010 год.
Анна Зайкова

Конец сборам

Автомобилистов возмущала цена. Официально платным считался участок, ограниченный самим мостом, – всего 700 метров. При этом в те же 10 рублей обходился проезд по 18-километровому отрезку федеральной трассы М4 в Липецкой области.

Сравнивали стоимость и с зарубежными тарифами.

«Проезд по 80-километровому участку ровной скоростной дороги от испанского курортного городка Ллорет до Барселоны обходится автолюбителям примерно в 4 евро, или пол-евроцента за километр. Переезд по 700-метровому участку нового моста через Обь стоит чуть-чуть дороже: 10 рублей, или 25 евроцентов», - писал в 2010 году журналист altapress.ru Олег Копылов.

«Мы 12 лет платим за проезд некоему учреждению «Обской мост». Одно время власти аргументировали, что деньги нужны на поддержание моста в рабочем состоянии. Но мост-то новый! За 12 лет в этом году впервые на нем проводились какие-то ремонтные работы. Все это время деньги уходили учредителям «Обского моста», Барнаул ни копейки с этого не имел», - говорил Виктор Клепиков, председатель Федерации автомобилистов Алтая.

Общественники были уверены: плата за мост, построенный на бюджетные деньги, противоречит не только здравому смыслу, но и законодательству. Юристы обнаружили, что пункт сбора денег за проезд находится на территории Барнаула. А по федеральному законодательству платный проезд по территории городских округов был невозможен.

Платный проезд через Новый мост, 2010 год.
Платный проезд через Новый мост, 2010 год.
Анна Зайкова

Автомобилисты устраивали общественные акции «Бесплатный мост». Впрочем, достаточно скромно. В августе 2010 года волонтеры давали редким прохожим на мосту листовки, а организаторы — комментарии журналистам.

«Новый мост – это ворота нашего города, и нам стыдно перед приезжающими людьми за то, что с них взимается плата. Мы намерены бороться с этой проблемой», - говорили они.

И добились своего. В октябре того же года активисты встретились с тогда еще губернатором Александром Карлиным. Через месяц он подписал указ, что с 1 января 2011 года проезд по Новому мосту становится навсегда бесплатным.

«Александр Карлин, человек с юридическим образованием, мне кажется, сам понимал всю незаконность этой ситуации. Если бы пошли суды (а они бы пошли), то мы бы массово заявили о незаконности взимания денег за проезд, и все равно добились отмены» - говорил Виктор Клепиков.

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