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Жизнь

"Феи" в халатах и стихи: ко Дню медицинского работника в соцсетях запустили флэшмоб

Медицинские работники Алтайского края запустили флэшмоб "Я горжусь своей работой", сообщают "Вести Алтай".

Врач
Врач
СС0

В третье воскресенье июня празднуют День медицинского работника. В честь этого события медики со всего Алтайского края активно публикуют посты, в которых рассказывают о своих буднях, за что ценят свою профессию.

В Telegram, ВКонтакте и Одноклассниках публикации можно найти по хэштегу #я_горжусь_своей_работой.

Врачи, медсестры и санитарки делятся своими фотографиями из врачебных кабинетов, на фоне машин скорой помощи, поздравляют коллег в стихах и прозе.

"Мы любим свою работу, потому что, мы добрые феи, дарующие детям здоровье и радость!" – пишет коллектив Михайловской ЦРБ.

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