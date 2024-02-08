8 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Стихия движется на Алтай: как выглядят снеговые облака и циклон "Ольга". Снимки из космоса

«Роскосмос» показал спутниковые снимки снеговых облаков, которые принес циклон «Ольга».

Снеговые облака.
Снеговые облака.
roscosmos_gk / Telegram

Снимки спутником «Метеор-М», говорится в сообщении «Роскосмоса»..

Циклон образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья, пишет РБК.

Не исключено, что "Ольга" накроет в ближайшие дни и Сибирский федеральный округ (СФО). В частности, Алтайский край.

Краевой главк МЧС уже разослал предупреждения о том, что 9 и 10 февраля на регион обрушатся мощные снегопады. Порывы ветра достигнут 30 метров в секунду. Водителей попросили не выезжать, по возможности, за пределы населенных пунктов.

Дело в том, что накануне во время мощного снегопада в Подмосковье и Ростовской области произошли две массовые аварии. В первом случае столкнулись более 20 автомобилей. Во втором — 30.

Лайк

Ранее барнаульский фотограф снял МКС на фоне Солнца и получил лайк из космоса. Автор передал привет всему экипажу МКС и отметил их аккаунты под фото.

Космонавт увидел и оценил снимок лайком.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость