Стихия движется на Алтай: как выглядят снеговые облака и циклон "Ольга". Снимки из космоса

Снимки спутником «Метеор-М», говорится в сообщении «Роскосмоса»..

Циклон образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья, пишет РБК.

Не исключено, что "Ольга" накроет в ближайшие дни и Сибирский федеральный округ (СФО). В частности, Алтайский край.

Краевой главк МЧС уже разослал предупреждения о том, что 9 и 10 февраля на регион обрушатся мощные снегопады. Порывы ветра достигнут 30 метров в секунду. Водителей попросили не выезжать, по возможности, за пределы населенных пунктов.

Дело в том, что накануне во время мощного снегопада в Подмосковье и Ростовской области произошли две массовые аварии. В первом случае столкнулись более 20 автомобилей. Во втором — 30.

Лайк

Ранее барнаульский фотограф снял МКС на фоне Солнца и получил лайк из космоса. Автор передал привет всему экипажу МКС и отметил их аккаунты под фото.

Космонавт увидел и оценил снимок лайком.

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