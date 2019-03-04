Стилист в короне устроил акцию протеста на Красной площади

Снимком с акции протеста против строительства завода на Байкале стилист поделился в Instagram.

«Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал!!! А вы против??? Хватит уничтожать природу!!!» — написал Зверев.

На снимке парикмахер стоит с короной на голове на фоне Кремля и держит в руках плакат с ярко-красной надписью «Против строительства завода на Байкале», пишет Lenta.ru.

Многие пользователи поддержали певца и поблагодарили его за поддержку. «Огромное спасибо вам от улан-удэнки за такое отношение, смелость и борьбу за наше наследие. Вы покорили наш местный инстаграм», «Сергей, мы Вас уважаем!!! И вся Россия благодарит», «Достойно восхищения. Спасибо, что вы это понимаете. Ну, хоть кто-то».

К 2021 году рядом с озером Байкал в поселке Кулаку Иркутской области должен появиться китайский завод по розливу питьевой бутилированной воды. Главным инвестором строительства завода стала Дацинская водная компания «Озеро Байкал», зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян. Местные жители опасаются, что предприятие нанесет непоправимый ущерб экологии.