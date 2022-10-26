26 октября
﻿
Жизнь

Стипендию студентам алтайских профессиональных учебных заведений будут ежегодно индексировать

В законе Алтайского края об образовании закрепят обязательную индексацию стипендий студентам профессиональных учебных заведений. Соответствующие изменения будут внесены на сессию краевого Заксобрания в октябре.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Согласно поправкам, размер стипендии студентов-бюджетников в профессиональных образовательных организациях будет определяться образовательной организацией, исходя из размеров стипендиального фонда и с учетом индексации. В нынешней редакции закона эта норма не была прописана.

Как рассказала сегодня на заседании фракции «Единая Россия» министр образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина, предполагается, что индексация будет проводиться ежегодно.

«Тема повышения стипендий важная и актуальная. Правительство региона сегодня держит этот вопрос на контроле, ищет рациональные решения. Думаю, что ежегодная индексация, которая прописывается сегодня в законе, это правильная и нужная мера, ее очень ждут студенты. Она позволит постепенно выровнять ситуацию со стипендиями», — отметил председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко.

Сейчас размер обычной стипендии профессиональных учебных заведениях края составляет 560 рублей, социальной — 839 рублей.

Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость