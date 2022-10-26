Стипендию студентам алтайских профессиональных учебных заведений будут ежегодно индексировать

В законе Алтайского края об образовании закрепят обязательную индексацию стипендий студентам профессиональных учебных заведений. Соответствующие изменения будут внесены на сессию краевого Заксобрания в октябре.

Согласно поправкам, размер стипендии студентов-бюджетников в профессиональных образовательных организациях будет определяться образовательной организацией, исходя из размеров стипендиального фонда и с учетом индексации. В нынешней редакции закона эта норма не была прописана.

Как рассказала сегодня на заседании фракции «Единая Россия» министр образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина, предполагается, что индексация будет проводиться ежегодно.

«Тема повышения стипендий важная и актуальная. Правительство региона сегодня держит этот вопрос на контроле, ищет рациональные решения. Думаю, что ежегодная индексация, которая прописывается сегодня в законе, это правильная и нужная мера, ее очень ждут студенты. Она позволит постепенно выровнять ситуацию со стипендиями», — отметил председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко.

Сейчас размер обычной стипендии профессиональных учебных заведениях края составляет 560 рублей, социальной — 839 рублей.