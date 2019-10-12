Стивен Сигал рассказал о своей российской пенсии

«Я понятия не имею, получаю я пенсию или нет. Я молодой», — заявил 67-летний актер на пресс-конференции, посвященной началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо.
Он также рассказал, что работает в России над кинопроектом, но не сообщил, над каким.
Напомним, актер получил российское гражданство в 2016 году.
Ранее altapress.ru писал, что Стивен Сигал заинтересовался Алтайским краем. В июне 2019 года во время Петербургского международного экономического форума американский актер ненадолго остановился у стенда края.