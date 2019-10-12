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Жизнь

Стивен Сигал рассказал о своей российской пенсии

Актер Стивен Сигал, у которого есть российское гражданство, не знает, начисляют ли ему пенсию или нет, пишет агентство городских новостей «Москва».

Стивен Сигал на ПМЭФ-2019.
Стивен Сигал на ПМЭФ-2019.
www.instagram.com/dmitriinegreev

«Я понятия не имею, получаю я пенсию или нет. Я молодой», — заявил 67-летний актер на пресс-конференции, посвященной началу II Международного Будо-фестиваля по айкидо.

Он также рассказал, что работает в России над кинопроектом, но не сообщил, над каким.

Напомним, актер получил российское гражданство в 2016 году.

Ранее altapress.ru писал, что Стивен Сигал заинтересовался Алтайским краем. В июне 2019 года во время Петербургского международного экономического форума американский актер ненадолго остановился у стенда края.

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