Стоимость проезда в единственном в Сибири метрополитене может подскочить

В Новосибирском метрополитене могут вновь вырасти цены на проезд. Об этом сообщил глава муниципального предприятия Аркадий Чмыхайло на встрече с местными СМИ.

По словам главы метрополитена, для развития качества перевозок и безопасности пассажиров необходимы существенные финансовые вложения.

В минувшем году на мероприятия против коронавируса представители подземки вложили около 2,6 млн рублей. В декабре минувшего года метрополитен называл экономически обоснованным тариф на перевозку одного пассажира в 32 рубля.

Такие расчеты ведомство предоставляло в департамент по тарифам региона. Но областные чиновники приняли решение повысить стоимость лишь на рубль — до 26 рублей.

В 2021 году также ожидается рост цены. Максимальный размер повышения составит два рубля. То есть стоимость проезда повысится, по всей вероятности, до 28 рублей.



В 2020 году пассажиропоток метро в Новосибирске сократился более чем на 25% и составил чуть более 58 млн поездок, сообщает МК.