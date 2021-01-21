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21 января
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Жизнь

Стоимость проезда в единственном в Сибири метрополитене может подскочить

В Новосибирском метрополитене могут вновь вырасти цены на проезд. Об этом сообщил глава муниципального предприятия Аркадий Чмыхайло на встрече с местными СМИ.

Новосибирское метро.
Новосибирское метро.
Слава Степанов

По словам главы метрополитена, для развития качества перевозок и безопасности пассажиров необходимы существенные финансовые вложения.

В минувшем году на мероприятия против коронавируса представители подземки вложили около 2,6 млн рублей. В декабре минувшего года метрополитен называл экономически обоснованным тариф на перевозку одного пассажира в 32 рубля.

Такие расчеты ведомство предоставляло в департамент по тарифам региона. Но областные чиновники приняли решение повысить стоимость лишь на рубль — до 26 рублей.

В 2021 году также ожидается рост цены. Максимальный размер повышения составит два рубля. То есть стоимость проезда повысится, по всей вероятности, до 28 рублей.

В 2020 году пассажиропоток метро в Новосибирске сократился более чем на 25% и составил чуть более 58 млн поездок, сообщает МК.

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