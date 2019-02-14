С чего начинался YouTube и что даёт платная подписка на YouTube Music

Набирают популярность сервисы для прослушивания музыки. Еще пару лет назад сложно было представить, что такой площадкой станет YouTube. В день рождения YouTube 14 февраля — о том, как начинал работать всемирно известный видеохостинг и зачем он ввел платную подписку YouTube Music.

Сейчас российские пользователи активно обсуждают нововведения компании — платные подписки YouTube Music и YouTube Premium. На Западе оплата музыкального видео-контента практикуется достаточно давно, но в России к этому только начинают привыкать.

YouTube Premium

Существовавший платный сервис YouTube Red разработчики переименовали в YouTube Premium. Его пользователи смотрят контент без рекламы и получают доступ к части контента, недоступной без платной подписки.

Например, англоязычные шоу в большем количестве доступны только тем, кто платит. Минус — на русский они не переводятся. Тем, у кого с иностранными не «все в порядке», придется довольствоваться русскими субтитрами.

РБК объясняет, платная подписка будет задействована и для сотрудничества с видеоблогерами. Самые популярные из них могут увеличить свой доход выпуская контент для «ограниченного доступа».

Правда, после «оформления отношений» с помощью функции Channel Memberships владельцам каналов придется исключить проведения розыгрышей. К тому же, участником программы может стать только совершеннолетний.

YouTube Music

Наряду с модернизацией платной платформы для видео компания запустила новый стриминговый музыкальный сервис. Он доступен пользователям в платной и бесплатной версиях.

Тем, кому не хочется платить, придется терпеть рекламу. Фоновый режим воспроизведения также не будет доступен. Тот, кто уже приобрел подписку на Google Play Music, но хочет перейти на сторону YouTube, получит бесплатный доступ к площадке Premium, сообщает vc.ru.

YouTube открывает доступ к альбомам, синглам, ремиксам, концертным записям, кавер-версиям. Многое из того, что представляет сервис, сложно найти на других интернет-площадках.

Для тех, у кого нет времени искать музыку самостоятельно — YouTube Music снабжен системой умного поиска. Система рекомендует вам песни основе вашей собственной активности в интернете.

Как появился YouTube

Чад Херли, Стив Чэнь и Джавед Карим — бывшие сотрудники PayPal, создали ныне всемирно известный видеохостинг 14 лет назад. Тогда не было социальных сетей, обмениваться видео было затруднительно. Это подтолкнуло создателей к идее новой интернет-площадки.

Первое видео появилось на просторах YouTube 23 апреля 2005 года. Его героем стал Джавед Карим. Около 20 секунд он рассказывает, что находится в зоопарке Сан-Диего. Видео называется незамысловато — «Я в зоопарке» («Me at the zoo»). Несмотря на то, что оно не несет в себе никакой смысловой нагрузки, количество просмотров видео уже перевалило за 60 миллионов.

Всеобщую доступность YouTube получил только через полгода после первого ролика, сообщает lookatme.ru.

В 2006 году YouTube стал собственностью компании Google. Такая покупка обошлась компании в 1,65 миллиарда долларов.

Российскую версию сайта запустили в ноябре 2007 года. Первооткрывателем площадки стал клип Петра Налича. Популярность сайта росла с бешеной скоростью: к началу 2012 года каждый день различные видео смотрели порядка 4 млрд раз.

Интерфейс интернет-площадки менялся неоднократно, как и логотип. Со временем YouTube перешел с Flash на HTML5-плеер. Это в лучшую сторону изменило качество и скорость воспроизведения видео. В 2015 году компания запустила специальную версию для детей YouTube Kids, а в 2017 на территории США — YouTube TV.