Столб воды до небес. Алтайские спасатели провели яркие показательные выступления

Сотрудники МЧС продемонстрировали свои способности в самых разных условиях.
Они «спасли» человека, попавшего в ДТП, вскрыв крышу автомобиля как консервную банку, потом потушили начавшийся в ней пожар. Также они показали, как пилой вскрывают дверь.
И, конечно, потушили настоящий огонь — подожженные покрышки они покрыли огромным слоем пены в цвета российского флага, залив почти всю площадь.
После этого спасатели устроили настоящее водное шоу, распыляя воду из брандспойтов во все стороны и ввысь. Пена под таким напором быстро сошла.
В завершении показательных выступлений зрители смогли посмотреть выставку пожарной техники, пообщаться со спасателями, примерить пожарную форму.