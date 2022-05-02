2 мая
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Жизнь

Столб воды до небес. Алтайские спасатели провели яркие показательные выступления

1 мая на площади Свободы прошел праздник «Огнеборцы Алтая». Алтайские спасатели показали, на что способны они и их техника.

Алтайские спасатели провели показательные выступления в Барнауле 1 мая 2022 год
Алтайские спасатели провели показательные выступления в Барнауле 1 мая 2022 год
Анна Зайкова

Сотрудники МЧС продемонстрировали свои способности в самых разных условиях.

Они «спасли» человека, попавшего в ДТП, вскрыв крышу автомобиля как консервную банку, потом потушили начавшийся в ней пожар. Также они показали, как пилой вскрывают дверь.

И, конечно, потушили настоящий огонь — подожженные покрышки они покрыли огромным слоем пены в цвета российского флага, залив почти всю площадь.

После этого спасатели устроили настоящее водное шоу, распыляя воду из брандспойтов во все стороны и ввысь. Пена под таким напором быстро сошла.

В завершении показательных выступлений зрители смогли посмотреть выставку пожарной техники, пообщаться со спасателями, примерить пожарную форму.

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