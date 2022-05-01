Распилили машину, потушили шины. Огненное шоу устроили алтайские МЧС-ники на площади в Барнауле

1 мая на площади Свободы проходит праздник «Огнеборцы Алтая». Пресс-служба МЧС показало кадры яркие кадры шоу с пожарными.

Шоу пожарных на площади Свободы в Барнауле

Сотрудники МЧС показали, как в случае ДТП умеют «расправляться» с автомобилем и очень быстро распилили двери.

Также они потушили специально подоженные покрышки.

В программе праздника также значится выставка современной и ретротехники и оборудования МЧС. Все желающие могут примерить костюм пожарного.

Шоу пожарных на площади Свободы в Барнауле vk.com/mchs22 Шоу пожарных на площади Свободы в Барнауле vk.com/mchs22

На площадке «Научись спасать жизнь» всех желающих учат оказанию первой медицинской помощи.

Какие еще события пройдут 1 мая и где смотреть салют — читайте здесь.