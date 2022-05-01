1 мая
﻿
Жизнь

Распилили машину, потушили шины. Огненное шоу устроили алтайские МЧС-ники на площади в Барнауле

1 мая на площади Свободы проходит праздник «Огнеборцы Алтая». Пресс-служба МЧС показало кадры яркие кадры шоу с пожарными.

Шоу пожарных на площади Свободы в Барнауле
Шоу пожарных на площади Свободы в Барнауле
vk.com/mchs22

Сотрудники МЧС показали, как в случае ДТП умеют «расправляться» с автомобилем и очень быстро распилили двери.

Также они потушили специально подоженные покрышки.

В программе праздника также значится выставка современной и ретротехники и оборудования МЧС. Все желающие могут примерить костюм пожарного.

Шоу пожарных на площади Свободы в Барнауле
Шоу пожарных на площади Свободы в Барнауле
vk.com/mchs22
Шоу пожарных на площади Свободы в Барнауле
Шоу пожарных на площади Свободы в Барнауле
vk.com/mchs22

На площадке «Научись спасать жизнь» всех желающих учат оказанию первой медицинской помощи.

Какие еще события пройдут 1 мая и где смотреть салют — читайте здесь.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость