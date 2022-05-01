Распилили машину, потушили шины. Огненное шоу устроили алтайские МЧС-ники на площади в Барнауле

Сотрудники МЧС показали, как в случае ДТП умеют «расправляться» с автомобилем и очень быстро распилили двери.
Также они потушили специально подоженные покрышки.
В программе праздника также значится выставка современной и ретротехники и оборудования МЧС. Все желающие могут примерить костюм пожарного.
Шоу пожарных на площади Свободы в Барнауле
vk.com/mchs22
Шоу пожарных на площади Свободы в Барнауле
vk.com/mchs22
На площадке «Научись спасать жизнь» всех желающих учат оказанию первой медицинской помощи.
Какие еще события пройдут 1 мая и где смотреть салют — читайте здесь.