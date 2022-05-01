Там не проехать. Как 1 мая в Барнауле будет ходить общественный транспорт

1 мая в Барнауле перекроют часть дорог в связи с проведением праздничных и спортивных событий, сообщает пресс-служба правительства региона. В связи с этим будут временно изменены маршруты общественного транспорта.

В Барнауле начали знаки для выделенных полос и запрета парковки в преддверии ремонта моста

С 8:00 до 15:00 полностью перекроют проезд по проспекту Социалистическому в границах улиц Пушкина и Ползунова, с 9:00 до 15:00 нельзя будет проехать по проспекту Ленина от проспекта Строителей до улицы Гоголя.

Автобусы по маршрутам № 17, 20, 55, 60, 57, 70, 73, 109 и 109оп будут объезжать перекрытый участок по проспекту Красноармейскому. С проспекта Ленина маршруты № 1, 6, 10, 25 и 144 будут также направлять на проспект Красноармейский.

С 15 до 23 часов в городе перекроют правоповоротные съезды с Нового моста к площади им. Баварина и с автодороги, ведущей от улицы Мамонтова к Новому мосту в направлении этой площади, а также проспект Ленина от улицы Ползунова до пл. Баварина и автодорогу от улицы Максима Горького до нее.

Маршруты № 40 и 78 этот участок будут проезжать через проспект Красноармейский и улицу Мамонтова. Автобусы № 24, 27, 35, 53 в прямом направлении проследуют через проспект Ленина и проспект Строителей на проспект Красноармейский, далее до улицы Ползунова, по которой свернут на проспект Социалистический и до ЛДП «Спартак-2».

В обратном направлении от ЛДП «Спартак-2» по проспекту Социалистическому доедут до улицы Ползунова, затем по проспекту Красноармейскому и проспекту Строителей на проспект Ленина и далее по маршруту. С проспекта Красноармейского по этой же схеме пойдет и маршрут № 47.

Автобус № 41 для объезда перекрытого участка воспользуется проспектами Строителей и Красноармейским до улицы Партизанской, далее по маршруту. Маршрут № 70 с улицы Гоголя свернет на проспект Красноармейский, затем по проспекту Строителей на проспект Ленина, далее по маршруту.

Троллейбусы № 1 и 7 в прямом направлении будут ходить по проспектам Ленина и Строителей до площади Победы, в обратном направлении — с площади Победы через проспекты Строителей и Ленина, далее по маршруту.

Напомним, ранее в Барнауле начали устанавливать временные знаки для новых выделенных полос в преддверии ремонта моста на Новом рынке.

Как Барнаул отметит Первомай — смотрите в обзоре «Афиши».