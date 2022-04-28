В Барнауле начали устанавливать временные знаки для новых выделенных полос

Изменения организации дорожного движения происходят из-за скорой реконструкции моста на Новом рынке.
Так, на проспекте Ленина появятся 94 знака, на Калинина — 77, на Аносова — 34. Часть дорожных знаков с городских улиц, наоборот, демонтируют — это, по большей части, знаки парковки.
Как отметил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин, пока новые знаки закрывают чехлами, а с 10 мая их откроют, и водители должны будут руководствоваться ими при движении.
Следить за соблюдением правил будут сотрудники ДПС.
Как будет устроено движение
После ограничения движения по всему путепроводу в обоих направлениях будут организованы выделенные полосы на участках проспекта Калинина, от улицы Пионеров до проспекта Ленина (по нечетной стороне); проспект Калинина, от улицы Аносова до улицы Кулагина (по нечетной стороне); улица Аносова, от проспекта Ленина до проспекта Калинина (по нечетной стороне); проспекте Строителей, от проспекта Красноармейского до Павловского тракта; проспекте Строителей, от улицы Ядринцева до проспекта Красноармейского.
Где будут выделены дополнительные полосы
- от улицы Партизанской до площади Октября (по четной стороне)
- на проспекте Калинина (от проспекта Ленина до улицы Цеховой (по четной стороне).
- ул.Аносова от здания № 49 по ул. Ярных до пр-кта Калинина (по нечетной стороне)
- пр-кт Калинина от ул. Пионеров до пл. Октября (по нечетной стороне).
Комитет по дорожному хозяйству просит водителей соблюдать дорожные знаки и напоминают, что движение автомобилей личного транспорта по выделенным полосам общественного транспорта запрещено.