В Барнауле начали устанавливать временные знаки для новых выделенных полос

В Барнауле начали устанавливать знаки для выделенных полос и запрета парковки в преддверии ремонта моста, сообщает администрация города.

В Барнауле начали знаки для выделенных полос и запрета парковки в преддверии ремонта моста

Изменения организации дорожного движения происходят из-за скорой реконструкции моста на Новом рынке.

Так, на проспекте Ленина появятся 94 знака, на Калинина — 77, на Аносова — 34. Часть дорожных знаков с городских улиц, наоборот, демонтируют — это, по большей части, знаки парковки.

Как отметил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин, пока новые знаки закрывают чехлами, а с 10 мая их откроют, и водители должны будут руководствоваться ими при движении.

Следить за соблюдением правил будут сотрудники ДПС.

Как будет устроено движение

После ограничения движения по всему путепроводу в обоих направлениях будут организованы выделенные полосы на участках проспекта Калинина, от улицы Пионеров до проспекта Ленина (по нечетной стороне); проспект Калинина, от улицы Аносова до улицы Кулагина (по нечетной стороне); улица Аносова, от проспекта Ленина до проспекта Калинина (по нечетной стороне); проспекте Строителей, от проспекта Красноармейского до Павловского тракта; проспекте Строителей, от улицы Ядринцева до проспекта Красноармейского.

В Барнауле начали знаки для выделенных полос и запрета парковки в преддверии ремонта моста barnaul.org

Где будут выделены дополнительные полосы

от улицы Партизанской до площади Октября ( по четной стороне)

по четной стороне) на проспекте Калинина ( от проспекта Ленина до улицы Цеховой ( по четной стороне).

от проспекта Ленина до улицы Цеховой по четной стороне). ул.Аносова от здания № 49 по ул. Ярных до пр-кта Калинина ( по нечетной стороне)

по нечетной стороне) пр-кт Калинина от ул. Пионеров до пл. Октября ( по нечетной стороне).

Комитет по дорожному хозяйству просит водителей соблюдать дорожные знаки и напоминают, что движение автомобилей личного транспорта по выделенным полосам общественного транспорта запрещено.