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Жизнь

В Барнауле помыли дороги чистой водой без всякой химии

В Барнауле ночью 29 апреля автоколонна дорожной службы помыла главные проспекты и улицы, сообщает мэрия города.

Дороги помыли в Барнауле.
Дороги помыли в Барнауле.
barnaul.org

Шесть коммунальных машин смыли пыль и грязь с проезжих частей проспектов Ленина, Красноармейского, Социалистического, Комсомольского, Строителей, улиц Молодежной, Димитрова, Мерзликина, Гоголя.

Руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин подчеркнул, что для полива использовали чистую воду без добавления химических реагентов.

«Мытье проезжих частей позволяет удалить загрязнения, которые скапливаются на покрытии дорог и становятся источником повышенной запыленности воздуха. Полив улиц водой возможен там, где есть ливневая канализация, обеспечивающая надежный сток воды», — отметил он.

В мэрии пояснили, что работы провели в рамках летнего санитарного содержания дорог после очистки водоотводных лотков от грунтовых наносов.

Ранее барнаульские дорожники получили много разных новых машин. Теперь в автопарке 418 единиц техники.

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