Барнаульские дорожники получили много разных новых машин. Теперь в автопарке 418 единиц техники

Автопарк дорожных служб Барнаула пополнился новой техникой для ремонта, строительства и содержания дорог, сообщает мэрия города.

За счет бюджета Барнаула приобрели 14 единиц техники и 10 единиц навесного оборудования на общую сумму 88,7 млн рублей.

«Автопарк пополнился универсальной всесезонной дорожной техникой для содержания улично-дорожной сети. С учетом новых машин, которые находятся в процессе оформления технической документации, автопарк составляет 418 единиц техники», — подчеркнули в мэрии.

Новые машины:

пять машин комбинированных уборочных КДМ 7531 на базе самосвала КАМАЗ;

четыре коммунальных машины МК.03 на базе трактора МТЗ 82.1;

универсальный фронтальный мини-погрузчик Ant-1000;

фронтальные погрузчики АМКОДОР 352С и К-708УДМ;

экскаватор TLB 825;

дорожный каток DM-10-VD.

В зависимости от оснащения навесным оборудованием (щетка, отвал, пескоразбрасыватель, ковш) спецтехника может использоваться как для зимних, так и для летних работ.

Без навесного оборудования самосвал может использоваться для перемещения грузов (снега, асфальтобетона, щебня).

Тракторы с ковшом — для погрузки, разгрузки грузов, при оборудовании отвалом — для планировочных работ во время дорожного ремонта.

Маневренный мини-погрузчик удобен в работе на тротуаре в зимнее время года. Фронтальные погрузчики зимой используются для очистки дорог от снега, погрузки снега в самосвал, в летнее время — на производстве асфальтобетонной смеси, также задействуется в дорожном строительстве.

Дорожный каток — специализированная техника, необходимая для текущего и капитального ремонта дорожного полотна.