Столичные ветеринары полетят к белому медведю вытаскивать из пасти жестяную банку

На помощь обессиленному белому медведю, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущенки в поселке Диксон Красноярского края, полетят ветеринары из Москвы.

«Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы. Мы уже нашли специалистов… Сейчас решаем вопрос с транспортом», — написала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Радионова пояснила, что животное придется обездвижить, по-другому удалить банку не получится, — на что Росприроднадзор уже выдал разрешение, пишет Lenta.ru.

Что произошло

Медведь пришел за помощью к людям в красноярский поселок Диксон. Видимо, он хотел съесть сгущенку, которую забыли рабочие, но его язык застрял в банке.