Столичные ветеринары полетят к белому медведю вытаскивать из пасти жестяную банку

«Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы. Мы уже нашли специалистов… Сейчас решаем вопрос с транспортом», — написала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.
Радионова пояснила, что животное придется обездвижить, по-другому удалить банку не получится, — на что Росприроднадзор уже выдал разрешение, пишет Lenta.ru.
Что произошло
Медведь пришел за помощью к людям в красноярский поселок Диксон. Видимо, он хотел съесть сгущенку, которую забыли рабочие, но его язык застрял в банке.