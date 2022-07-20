20 июля
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Жизнь

Столичные ветеринары полетят к белому медведю вытаскивать из пасти жестяную банку

На помощь обессиленному белому медведю, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущенки в поселке Диксон Красноярского края, полетят ветеринары из Москвы.

Белый медведь.
Белый медведь.
kremlin.ru

«Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы. Мы уже нашли специалистов… Сейчас решаем вопрос с транспортом», — написала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Радионова пояснила, что животное придется обездвижить, по-другому удалить банку не получится, — на что Росприроднадзор уже выдал разрешение, пишет Lenta.ru.

Что произошло

Медведь пришел за помощью к людям в красноярский поселок Диксон. Видимо, он хотел съесть сгущенку, которую забыли рабочие, но его язык застрял в банке.

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